Гидрометцентр предупредил: Москву в выходные завалит снегом, сугробы вырастут до полуметра

В ближайшие дни на Москву и область обрушатся новые снегопады Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие пять дней, с 10 по 14 декабря, в Москве и области выпало больше половины всей месячной декабрьской нормы осадков! Причем это была осадки во всех мыслимых вариантах - снег, мокрый снег, снег с дождем, ледяной дождь…

Больше всего досталось югу и западу Московской области. В Кашире, Коломне, Можайске. Внукове зафиксированы 58 - 61 осадков. Немногим меньше в центре столицы, 57 мм. По климатическим нормам обычно за весь декабрь выпадает 51 мм. Сейчас всего за пять дней норма перекрыта.

И хотя снег смывало дождем и растапливало плюсовыми температурами, сугробы все равно аномальные для середины декабря, констатируют в Московском метеобюро. В разных районах мегаполиса от 18 до 24 см высотой, в Подмосковье от 21 до 31 см (больше всего в Коломне). Обычно такие сугробы вырастают лишь к январю.

Но это только начало, предупреждают в Гидрометцентре России. В ближайшие дни на Москву и область обрушатся новые снегопады. В этот раз - только снег, никаких дождей, ни обычных, ни ледяных.

С пятницы, 16 декабря, до воскресенья, 18 декабря, синоптики обещают снег, местами сильный, метель. На дорогах возможны снежные заносы. Ветер будет свистеть с порывами до 17 м/сек.

Столицу занесут снегом сразу два циклона, объясняют в Гидрометцентре. Первый придет в пятницу со стороны Белоруссии. Второй, более мощный, прилетит к нам в выходные со Средиземного моря.

За трое суток наметет от 20 до 25 см свежего снега - это еще половина месячной нормы. А сугробы станут полуметровыми!

Температура воздуха по ночам -5…-7 градусов, днем -2…-4.