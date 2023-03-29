14-летняя девочка заказала подросткам убийство собственной матери ради парня: подробности жесткой расправы в Балашихе

Четверо подростков задержаны по подозрению в убийстве в Балашихе. Жертва – мать 14-летней Светы (имена детей в статье изменены. Прим.автора). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Четверо подростков задержаны по подозрению в убийстве в Балашихе. Жертва – мать 14-летней Светы (имена детей в статье изменены. Прим.автора).

- Света привела в дом своего бойфренда Вову. Фактически они жили вместе. Матери это не нравилось, они ссорились по этому поводу, - рассказал корреспонденту kp.ru собственный источник.

После очередного конфликта, по версии следствия, у Светы созрел нетривиальный план: избавиться от матери, которая стоит на пути и большой и чистой любви. Вместе с Вовой они привлекли к «операции ликвидации» двоих друзей – все тех же подростков. За помощь обещали заплатить 350 тысяч рублей.

24 марта светина мама вернулась домой. Зашла в квартиру. На нее тут же набросились подростки. Один из них ее задушил.

Тело оставили внутри – что с ним делать, сразу не придумали. Заметать следы преступления подельники вернулись пару дней спустя ближе к ночи. Соорудили из подручных средств что-то наподобие носилок, положили туда убитую завернув ее предварительно в простыню. После чего вынесли на помойку. Там труп и нашли 26 марта случайные прохожие.

Даже бывалым следователям нелегко было поверить, что расправа – дело рук 14-летней девочки и ее друзей. Семья Светы – обычная. Да, отца нет, но на учетах девочка нигде не состояла, казалось, что у них с мамой все хорошо. Однако на камерах видеонаблюдения было видно, что сверток в простынях на помойку принесли два подростка.

Как сообщает ГСУ СК России по Московской области, сейчас обвинение в убийстве по предварительному сговору предъявлено четырем несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет. По делу планируют провести сразу несколько экспертиз, среди которых — психолого-психиатрическая.

Сегодня суд будет решать вопрос о мере пресечения для обвиняемых на время следствия. С учетом того, что задержаны они были в Москве, следствие и суд могут посчитать, что подростки пытались скрыться. Посадят ли их в СИЗО, пока не ясно.

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