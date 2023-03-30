Бобров: В Хорошевском районе Москвы демонтировали незаконные лифтовые шахты

Фото: Госинспекции по недвижимости г. Москвы

Много чего специалисты Госинспекции по недвижимости ранее встречали незаконно построенного в Москве: автомойки, автосервисы, пристройки и даже сооружения на крышах жилых зданий (нарушителей закона обязывают привести все в первоначальный вид). При мониторингетерритории Северного административного округа сотрудники Госинспекции выявили потенциально угрожавшее жизни людей нарушение – пристройки с лифтовыми шахтами.

Начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров сообщил, что в 3-ем Хорошевском проезде у нежилой пятиэтажки выявлены две пристройки площадью более 100 квадратных метров с выносными лифтовыми шахтами со второго по чердачный этаж.

Земельный участок предоставлялся в аренду для ремонта и эксплуатации помещений, поэтому строительство либо реконструкция не предусматривались. Кроме того, пристройки на кадастровом учете не стояли.

«Объекты возвели без разрешительной документации, и, следовательно, без контроля за соблюдением строительных норм и правил, а потому они представляли потенциальную угрозу для работающих в здании людей», – резюмировал Иван Бобров.

В итоге опасные объекты демонтированы. Здание приведено в первоначальный вид.