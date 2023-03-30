От «рок-звезды» до кровавой драмы: страшные подробности расправы над красавицей-репетитором в Москве

Тело 24-летней Анны Лихачевой обнаружили в квартире вчера вечером. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны новые подробности убийства девушки-репетитора в столичном Бескудниково. Напомним, тело 24-летней Анны Лихачевой обнаружили в квартире вчера вечером. Это жилье девушка снимала вместе с парнем - пара около полугода назад перебралась в Москву из Волгограда.

В Москве Анна подрабатывала, давая частные уроки английского и немецкого языков (за плечами - профильный диплом пединститута).

- На момент обнаружения тела молодого человека в квартире не было, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - При этом некоторые его личные вещи тоже исчезли. Разумеется, он стал первым и основным подозреваемым.

Спустя несколько часов парня задержали. 26-летний Вадим Иванов пытался на автобусе уехать с одного из столичных автовокзалов в Волгоград. Позже на допросе в СК он во всем признался: это я ее убил.

«ДУШИЛ. ДОБИВАЛ НОЖОМ»

- Молодой человек утверждает, что убийство произошло спонтанно, под воздействием наркотиков, — продолжает источник. - При этом не может объяснить, что ему привиделось или была какая-то другая причина.

Известно, что Анна погибла в ночь на среду (не исключено, что Иванов напал на нее спящей).

Следственный комитет опубликовал видео допроса парня. Говорит спокойно:

- Вначале душил, потом добил ножом.

Источник уточняет: удары ножом были нанесены в области лица и шеи.

В следствии прорабатывают несколько версий последовательности событий. Не исключено, что Иванов сначала действительно душил девушку, а потом - по-прежнему находясь в состоянии наркотического опьянения - пытался инсценировать ее самоубийство. У жертвы обнаружены резаные раны на запястьях, будто парень сначала пытался инсценировать самоубийство жертвы и лишь потом в угаре начал наносить удары ножом в область головы.

По словам источника, на ноже нашли отпечатки пальцев только Иванова.

После убийства молодой человек «вырубился» на несколько часов. Очнувшись, увидел труп подружки и решил бежать.

В Москве Анна подрабатывала, давая частные уроки английского и немецкого языков (за плечами - профильный диплом пединститута). Фото: СОЦСЕТИ

«СНОВА МЕЧТАТЬ, ЧТО Я НОВЫЙ РОК-СТАР»

- У нас горе. Я знал обоих, — заявил KP.RU владелец частной столичной студии звукозаписи Роман Андреевских. - Какие причины убийства? Понятно, какие причины...

Знакомые пары в шоке. Волгоградские друзья утверждают, что об увлечении Иванова запрещенными препаратами ничего не слышали. По крайней мере сама Анна подругам на это никогда не жаловалась. А вот московские товарищи признаются, что был у Вадима такой грешок.

Один из друзей Анны рассказывает:

- Аня - очень спокойная и интеллигентная девочка. Она помимо учебы в пединституте увлекалась фотографией, этим иногда зарабатывала. Каждое лето устраивалась вожатой в детский лагерь, чтобы деньги были. При этом увлекалась литературой - можете найти в сети ее эссе по произведениям Германа Гессе.

А вот Вадим, если верить друзьям, был прямой противоположностью своей подруги.

- У Вадима всегда были определенные амбиции. В Волгограде у него была своя рок-группа - «Велкилл». В 2020 году они даже выпустили альбом. Наверное, считали, что после этого станут настоящими рок-звездами. Но этого не произошло. В 2022-м группа окончательно распалась.

Альбом «Увидеть солнце» висит в интернете на всех основных музыкальных площадках. Тяжелые гитарные риффы, полные молодежного депрессняка тексты. Например:

«Другим стать будет просто.

Снова мечтать, что я новый рок-стар.

Снова писать, что я просто пацан.

Мордой в кровать. Надо поспать.

Зачем я вообще нужен в этом мире?

Я скоро умру в своей квартире.

Беспонтовый лук мой - в твоем стиле.

Ну и черт с тобой».

Друзья пары подозревают, что Вадим Иванов мог начать принимать наркотики «из-за творческого кризиса». Мол, в Москве он не смог найти себе приличную работу, но мечта стать знаменитым никуда не делась.

26-летний Вадим Иванов пытался на автобусе уехать с одного из столичных автовокзалов в Волгоград. Позже на допросе в СК он во всем признался Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве:

«По данным следствия, 29 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре в городе Москве, обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего».

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