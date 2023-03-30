«Важно найти себе применение в жизни»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с кадетами из Вологодской области

Фото: Антон ЧЕРНОВ

В Подмосковье прибыла делегация из Вологодской области, в которую вошли 23 кадета из школы «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Воробьёва. Это ребята разного возраста, учащиеся 5-11 классов, которые имеют отличные учебные показатели. Для вологодских мальчишек в Московской области подготовили насыщенную экскурсию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретил кадетов в Одинцовской гимназии имени Примакова - на протяжении последних лет она является одной из сильнейших школ региона. Гостей разместили в одном из новых корпусов будущего образовательного кластера, который строят на базе гимназии.

- Рад всех видеть! Надеюсь, что эта поездка вам запомнится, - обратился к ребятам Андрей Воробьёв. - Я хочу поблагодарить и ваших воспитателей, и Юрия Леонидовича, который сопровождает этот проект, очень вовлечен в него, болеет всей душой. А также Майю Отариевну (Майя Майсурадзе - директор гимназии, - Авт.), весь коллектив гимназии, который вас здесь очень гостеприимно принимает.

«Корабелы» имели возможность пообщаться с губернатором в неформальной обстановке, задавали много вопросов. В том числе спрашивали, насколько сложно управлять таким большим регионом (в Московской области проживает более 8,5 млн человек, 2 место по численности населения среди субъектов РФ) и удается ли при таком плотном графике уделять время семье.

- Если автоматизировать и информатизировать процесс управления регионом - становится гораздо легче, - объяснил губернатор и пригласил ребят посетить Центр управления регионом, который находится в Красногорске.

ЦУР - большой оперативный штаб, в который благодаря современным технологиям в режиме онлайн стекается вся оперативная информация из всех городских округов. Начиная от жалоб на портале «Добродел» заканчивая дорожной ситуации в том или ином населенном пункте.

- Потому что все, что беспокоит людей - на первом плане. Мы в нашей деятельности отталкиваемся от того, что волнует жителей, от их предложений. Для этого нужны технологии, искусственный интеллект. Работа интересна, когда ты ее любишь, но не стоит забывать и о семье. В жизни важен баланс.

Еще один вопрос, который интересовал подростков: как правильно выбрать свой путь, как понять, кем ты хочешь стать.

- Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден. Хочу пожелать, чтобы все цели и мечты, которые у вас есть, вы реализовали.

Из гимназии имени Примакова кадеты школы «Корабелы Прионежья» отправились в парк «Патриот», посетители Главный храм Вооруженных Сил России, покушали в полевой кухне «Партизанской деревни». Впереди - экскурсия в ЦУР.