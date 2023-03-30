Умершего кота предлагают клонировать, копировать или сделать из него коврик: четыре странных способа увековечить любимца

Вполне нейтральная альтернатива - свалять копию из войлока. Причем, это можно сделать как при жизни, так и после смерти зверушки. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

В Москве ежегодно умирает 150 тысяч собак и 200 тысяч кошек, — сообщает портал единственного в столице официального кладбища домашних животных. У меня есть кошка. Она пока еще не вошла в вышеупомянутые двести тысяч. Но мне поступило задание озаботиться вопросом memento mori и сохранением памяти о зверушках. А тут как раз у продавщицы зоомагазина через дорогу кошка умерла. Уж она так плакала, плакала. А заодно думала, что делать.

Клонировать зверя по зверской цене

Сначала безутешная Ирина Сергеевна нашла сайт компании, которая занимается клонированием животных.

Воспроизведи животных копируя ДНК, — гласила надпись на шапке. Причем, запятой между "животных" и "копируя" не было. На первой страничке размещалась информация о том, что клонировать можно собаку, кошку, лошадь, дикого койота, льва и якутскую лайку. (Почему-то лайка не вошла в группу "собаки").

"Отправьте заявку для консультации" - завлекала всплыващая форма.

Мы отправили. В ответ сайт и прислал ссылку на выпуск программы "Время" про то, как клонируют животных в корейской лаборатории.

Сделать копию животных

"Здравствуйте", — пришло сообщение по вацапу. Собеседник не представился, но на аватарочной фотографии он был в блестящем костюме с гладкой прической. Если бы не микрофон в руках, точь-в-точь как из гроба.

"Вас интересует сохранение образцов клеток в криобанке или ситуация уже критическая и требуется воспроизведение"? - поинтересовался дядя.

Мы сказали, что и то, и то. У Ирины Сергеевны - критическая, а мне - на всякий случай.

Дяденька пояснил, что в Москве у животных берут клетки и отправляют в Корею. И что если ситуация критическая, то животное нужно обернуть мокрой тряпкой, положить в холодильник, но не замораживать.

- Какие гарантии? - спросили мы.

Нам ответили, что Барбара Стрейзанд клонировала уже двух собак, и что у них есть клиенты из Омска.

Предложение пришлось отклонить из-за зверских цен. Воспроизведение собаки - сто тысяч долларов, лошади - в сто восемьдесят тысяч. Кошка - восемьдесят тысяч зеленых.

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Коврик из Жучки

Помню из детства соседку бабушку Настю. На полу у кровати бабушки Насти лежали две лохматые черно-белые шкурки. Одну шкурку звали Дружок, а вторую - Жучка. Шкурки принадлежали двум ее собакам, умершим в разное время. Соседка с удовольствием рассказывала, что после собственной смерти Жучка и Дружок вот уже полвека лечат ее ножки. Но баба Настя курит по сравнению с одним британцем, которого пару лет назад показывали по телеку. Мужик сделал из любимого кота вертолет, начинив шкурку разной электроникой.

Вообще, чучело из животных - популярная практика за рубежом. Причем, там используют метод сублимационной сушки, который превращает зверушку в мумию.

В России же чуть ли не единственный таксидермист, кто занимается чучелами домашних животных - это распиаренная Маргарита Чайка. Девушка активно дает интервью, в которых радуется, что смогла "победить котов". После смерти уши котов облезают, но таксидермистка научилась справляться с этой проблемой. Стоимость вопроса - от 70 000 рублей.

Конкурентов у Маргариты мало. Наши таксидермисты предпочитают с домашними животными не работать: считается, что за годы проживания с человеком зверь тоже очеловечивается и поэтому делать из него чучело совсем негуманно.

Вот и Ирина Сергеевна отвергла данный вариант. Это показалось ей кощунством.

У меня есть кошка. Она пока еще не вошла в вышеупомянутые двести тысяч. Но мне поступило задание озаботиться вопросом memento mori и сохранением памяти о зверушках. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Свалять копию из шерсти

Вполне нейтральная альтернатива - свалять копию из войлока. Причем, это можно сделать как при жизни, так и после смерти зверушки. Сейчас услуга пользуется спросом и соответствующих объявлений от мастериц - полным-полно. Цена - от десяти тысяч рублей за зверушку в полный рост. Причем, изготовить кошку с портретным сходством считается куда сложнее, чем собаку.

"Если вы хотите заказать копию своего ещё здравствующего питомца, постарайтесь сделать хорошие фотографии с разных ракурсов: анфас, тыл, профиль с обеих сторон, мордочку крупным планом", — пишет на сайте "Ярмарка мастеров" некая Наталья Л. Удивительно, что "жопа" в объявлении кокетливо названа тылом, но при этом про живое животное сказано "ЕЩЕ здравствующий питомец".

Увидев фотографию моей кошки, мастерица сказала: "У, какая прелесть". И назначила ценник в восемнадцать тысяч рублей с надбавкой за сложность окраса. Фотография покойной Машки была оценена на шесть тысяч дешевле. Оно и понятно. Машка была черно-белой, как старый телевизор.

За зверя на каркасе и с подвижными лапами конкурентки из Авито просили 24 тысячи рублей.

Но всех их сделала жительница Переделкино Мария. Всего за две тысячи рублей девушка взялась изготовить мини-копию кошки "на пробу".

Заказ пришел через три недели. Мария еще несколько раз уточняла расположение, форму и размер кошкиных пятен. Результатом была очень довольна, сказала, офигеть как похожа.

Тадам, коробка пришла. Мы с кошкой ее открыли. Там на куче декоративных обрезков восседала копия. Вроде бы и похожая. Дорогостоящие сложные пятна на месте. А характера, особо ценного "свойлочного" характера - нет как нет.

Кошка подошла. Понюхала. Ударила лапой, сказала одним свойлочным взглядом: "Это издевательство какое-то" и ушла на подоконник доедать цветок.

И я, в общем, согласился. Абсолютное издевательство.

Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Закопать бесплатно или на "Аллее героев"

"И с тех пор и доныне влекут меня две стихии: воздуха и огня // Что умеют двигаться в никуда без названия и следа", — гласят строчки из стихотворения Леонида Костюкова. Не про домашних животных, но про прелесть бесследного исчезновения. В сетях под профилями мастериц встречаются настоящие баталии. Те, кто хотят сделать копии зверушки встречают жестокий отлуп тех, кто считает это действие в корне неверным:

"Чистое фарисейство умиляться и ронять слезки над бездушной шерстяной куклой, пусть и мастерски сделанной, но все равно куклой, и равнодушно проходить мимо бездомных и обездоленных", — пишут осуждальщики.

Ирина Сергеевна почитала и прониклась. Мудрствовать не стала. Делать игрушек на память тоже не стала. Котейку свою просто кремировала. Сначала хотела прикопать неподалеку, на опушке. Благо что в Гольяново есть стихийное кладбище домашних животных. Но ночью ей приснилось, как кошка скребет в лотке, выражая свое фу.

Продавщица устыдилась и купила участок земли на официальном зверокладбище Москвы. Лежит теперь Машка на Машкинском шоссе за 6500 в год.

- Лучше бы вы, Ирина Сергеевна, в Гольяново закопали бесплатно, а себе на сэкономленное за пять лет зуб бы впереди вставили. Не старая, вроде женщина, а ходите как пьющая бомжара, — всегда говорю я, заходя в магазин за кормом. Правда, говорю про себя, чтобы продавщица не обиделась.

Но, видимо, она что-то такое подозревает.

- Да что вы, что вы, — отвечает вслух, — это я еще сильно сэкономила. Меня знаете как уговаривали Машеньку на "Аллее героев" закопать. А там цена не шесть с половиной, а двенадцать в год.

Машка оказалась девушка не гордая. На обычном дешевом месте лежит спокойно, по ночам к хозяйке поскрестись не приходит.

Хоть тут повезло.