«Хочется, чтобы вы знали правду»: В 20 округах Подмосковья прошли показы для молодежи фильма «Освобождение» о СВО

Фото: Антон Чернов

Уже в 20 городских округах Подмосковья прошли показы для молодежи документального фильма «Освобождение» о событиях на Донбассе. Такие встречи проходят в рамках проекта «Смотри. Знай. Думай!», запущенного региональным Министерством информационных и социальных коммуникаций. На показе в Доме правительства Московской области, где собралось около 1 тысячи молодых ребят из разных муниципалитетов, фильм представил сам автор - известный тележурналист Андрей Медведев.

Будучи обычным корреспондентом, он в свое время побывал во многих горячих точках (Чечня, Сербия, Афганистан, Ирак и др.), а в настоящий момент является главным редактором ВГТРК и депутатом Московской городской думы. Для Медведева это уже третий фильм, снятый непосредственно в зоне проведения специальной военной операции. До этого были «Донбасс» и «Мариуполь».

- Дерзко было называть фильм «Освобождение» - он вышел на канале «Россия» тогда, когда мы оставляли Херсон, после того, как нас выбили из Харьковской области. Но освобождение - это же не только про то, что на фронте. Это, прежде всего, про то, что происходит с нами, - объяснил ребятам Андрей Медведев. - Мы, наконец-то, поняли, кто мы, пытаемся нащупать путь, куда мы идем и зачем. Понимаем, что такое Родина.

Автор отметил, что фильм - результат работы многих людей. Не только самого журналиста, но и монтажеров, режиссеров, операторов.

- Это фильм, где практически нет закадрового текста, где все эмоции и ощущения надо было передать исключительно за счет того, что тебе сказали люди.

Героями фильма стали мирные жители Бердянска, Мелитополя, Херсона, Мариуполя, местные ополченцы и бойцы российской армии, люди, которые трудятся в тылу.

- Важный момент, который Андрей затронул - это то, что для людей на Донбассе война началась 8 лет назад, а для многих только сейчас, - заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. - Мне кажется, что победа произойдет тогда, когда это поймут все. Надеюсь, что с помощью такой работы, такого фильма - дойдет быстрее».

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала молодым активистам, что подобные кинопоказы будут продолжаться. Их смогут посетить все желающие.

- Очень хочется, чтобы вы, ребята, знали правду, думали и анализировали. Очень хотелось, чтобы по итогам просмотра вы могли бы задать вопросы, которые сегодня вас тревожат, чтобы получился честный настоящий диалог.

После просмотра фильма многие ребята выходили из зала глубоко потрясенными. Многие с влажными глазами.

- Мы сегодня добирались 6 часов сюда, но не пожалели, что потратили это время, - сообщила Настя Воробьёва, студентка медколледжа из Шатуры. - В кадр попали мобилизованные ребята с нашего поселка, увидев их лица, просто сердце дрогнуло. У меня и отец мобилизован, он служил раньше в ВДВ, а сейчас проходит подготовку. Очень переживаю за него.

- Я смотрел фильм на одном дыхании. Буду рекомендовать своим друзьям, - рассказал студент колледжа «Московия» Натик Мамедов.

Реакцией молодых людей, приехавших в Красногорск на просмотр фильм, был впечатлен известный военный блогер Владлен Татарский, действующий боец донбасского батальона «Восток». В Москве он сейчас на побывке, поэтому и принял предложение стать гостем кинопоказа.

- В этом фильме есть жесткие сцены, но сейчас пришло жесткое время, и нам нужно все это видеть и знать. Патриотическое воспитание начинается в семье с молоком матери. Вот, упрекают молодежь в недостаточной патриотичности. Честно скажу - это бред. Большая часть людей в этом возрасте находится сейчас на фронте. И сегодня мы видим полный зал - это волонтеры, люди молодежных организаций, которые помогают фронту. У нас огромное количество молодежи любит Родину.