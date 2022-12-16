«Домодедово у нас - визитная карточка»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с главой городского округа развитие территории в 2023 году

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Город Домодедово уже давно стал одной из территорий роста для Московской области. И это не только с местоположением связано (одноименный аэропорт Домодедово - один из крупнейших в стране), но и с активностью местных властей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил развитие территории в 2023 году с главой городского округа Михаилом Ежокиным.

- Домодедово у нас - визитная карточка. Это и аэропорт, и много инвестиционных проектов, - отметил Андрей Воробьёв. - Город развивается. Год заканчивается, нужно думать о вызовах следующего. Безусловно, приоритетом для нас являются пожелания жителей.

Михаил Ежокин доложил губернатору об основных экономических показателях, с которыми городской округ подходит к концу 2022 года. Привлечено инвестиций на 48 млрд рублей (+ 37,5%, если сравнивать с 2021 годом), при этом благодаря запуску новых предприятий удалось создать более 4,6 тыс. рабочих мест.

- По исполнению бюджета ожидаем доходы в объеме 11 млрд. рублей - это на 21% больше, чем в предыдущем. По собственным доходам - 5,8 млрд. рублей, что на 10% выше, чем в 2021-м, - рассказал глава округа.

Что касается социальной инфраструктуры, с начала года в Домодедове открыли четыре детсада (на 600 мест). В трех школах (Домодедово, поселок Константиново, деревня Кутузово) завершили капитальный ремонт. В микрорайоне Южный строится школа на 900 ребят и поликлиника, которую ежедневно смогут посещать до 400 человек.

В текущем году началось благоустройство городского парк «Взлет» в микрорайоне «Авиационный», где живут около 30 тысяч человек, - работы планируют закончить в 2023-м.

- Это историческая территория рядом с аэропортом Домодедово. Объект был заброшен со времен Советского Союза, - пояснил глава городского округа. - В этом году мы проложили там коммуникации для освещения, сделали дорожки, благоустроили, установили малые архитектурные формы и теннисный корт. В следующем приведем в порядок набережную, очистим береговую линию водоема и будем готовы к приему гостей.

Губернатор Андрей Воробьёв поинтересовался, как идет стройка многоквартирного дома на улице Кирова. Застройщик обещал сдать дом еще в прошлом году, но обанкротился. С сентября объект приняла другая компания.

- Работы все завершены, начиная от благоустройства, заканчивая отоплением, выполнением всех технических условий, стоянками, парковками и так далее, - отчитался Михаил Ежокин. - А в понедельник зашла комиссия. Работа была проведена большая и сейчас нет сомнений - дом сдадим.

Планируется, что объект будет сдан до конца текущего года.