В Подмосковье массово меняют старую медтехнику на цифровое оборудование: в Ступине заработал новый рентген, в Котельниках - маммограф

Новый маммограф в Котельниках. Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В областных и районных больницах Московской области продолжают заменять устаревшее оборудование. Так, в Ступинской областной клинической больнице установили и подключили новый рентгенаппарат. Исследования на нем будут проводить как пациентам стационара, так и направленным из амбулаторного отделения.

- В Подмосковье проводится масштабная программа по замене устаревшей аналоговой техники на современное цифровое медицинское оборудование, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Новый рентгенаппарат позволит сделать рентген-диагностику более качественной и доступной для пациентов.

К слову, перед установкой рентгена кабинет был капитально отремонтирован. На эти работы и покупку техники выделили более 23 млн рублей.

Ежедневно аппарат российского производства может проводить исследования 130 человек. «Цифра» умеет автоматически сохранять все снимки. А результаты рассылаются пациентам в личные кабинеты на региональном портале Госуслуг.

С начала года это уже четвертая единица тяжелого оборудования (так называют самую сложную медицинскую технику), которую закупили в Ступинскую ОКБ. Ранее был введен еще один рентгенаппарат, флюорограф и маммограф.

Новый рентген-аппарат в Ступино. Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

А в это время новый маммограф (техника для исследований системы молочных желез у женщин, - Авт.) заработал и в Котельниковской городской поликлинике. На нем будут проводить до 24 исследований в смену.

- Новый маммограф обеспечивает высокое качество изображения и низкую лучевую нагрузку, - сообщает Светлана Стригункова. - Также была проведена перепланировка и ремонт кабинета. На эти цели было направлено почти 16 млн рублей.

Напомним, жительницы Подмосковья старше 40 лет, официально прикрепленные к любой поликлинике Минздрава Московской области, могут записаться на бесплатное обследование груди - через региональный портал госуслуг или по номеру телефона 122.