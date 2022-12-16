Сезон открыт. 67 самых живописных лыжных трасс сезона 2022-2023 в Москве

Прогулка на лыжах в парке Царицыно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская зима радует обилием снега, а столичные парки – развлечениями. Первыми открылись ледовые катки, настала и очередь лыжных трасс.

- На территории столичных парков открылись трассы для катания на лыжах и тропы здоровья. Общая протяженность маршрутов для катания на лыжах в 26 парках Москвы составляет в этом зимнем сезоне почти 165 километров, это 67 трасс, - рассказали kp.ru в Мосгорпарке.

Большинство из трасс будут работать круглосуточно, в шаговой доступности есть уборные, пункты питания и отдыха. Все трассы доступны для новичков – есть классический ход. Для любителей конькового стиля катания лучше в парк у прудов «Радуга», в зону отдыха «Терлецкая дубрава» и музей-заповедник «Царицыно» - там есть подходящие трассы.

- В «Царицыно» есть спортивная лыжня на 12 километров, которая будет использоваться для проведения соревнований, - рассказали в Мосгорпарке.

Самые живописные лыжные трассы сезона 2022-2023

«Сокольники»: 17 маршрутов

Самое большое количество маршрутов в парке «Сокольники». В этом году подготовлено 17 трасс, две из которых — с искусственным оснежением. Особо живописными считаются маршруты, которые проходят через каскад Путяевских прудов и лесопарковую зону.

Где: Сокольнический Вал, 1. ст. метро «Сокольники».

Когда: трассы работают круглосуточно, они освещаются.

Прокат: ежедневно с 10.00 до 21.00 в Беговом клубе (Митьковский проезд, д. 11).

«Царицыно»: пять лыжных трасс

Насладиться красотой природы заповедника можно будет во время проката на лыжах. Три трассы проходят в дворцовой части парка, старт — у Шипиловских ворот (вход № 7), рядом с пунктом проката. Еще две трассы находятся вблизи Нижнего царицынского пруда — на 7 и 12 км. В парке есть прокат, раздевалки и камеры хранения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Где: Дольская, вл. 1. Ст. метро «Царицыно».

Когда: ежедневно с 6.00 до 0.00.

Прокат: в будни с 11.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 21.00.

Усадьба Воронцово: маршрут огибает весь парк

Насладиться красотой и обстановкой можно во время катания на взрослой трассе усадьбы Воронцово. Маршрут длиной в 2,5 километра огибает весь парк. Особенность лыжни в том, что можно сойти с нее в любой момент для отдыха, перекуса, фотографирования на фоне усадьбы. Так же легко вернуться обратно к катанию. Старт и финиш находятся напротив пункта охраны.

Где: Воронцовский парк, 7. Ст. метро «Новаторская».

Когда: круглосуточно.

Прокат: нет.

У прудов «Радуга»: от амфитеатра

Атмосферный лыжный маршрут проходит по парку вдоль прудов. Трасса начинается от зоны амфитеатра, мимо Большого Графского, Итальянского пруда и заканчивается в исходной точке. Москвичи смогут насладиться заснеженным парком, видом на ледяную гладь пруда. Сделать остановку возле павильона «Москофе», чтобы выпить вкусный и ароматный. А если захочется прокатиться вечером, то для этого есть все условия – включат освещение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где: пересечение улицы Юности и аллеи Жемчуговой.

Когда: круглосуточно.

Прокат: нет.

Ландшафтный парк «Митино»: новая тропа

В этом сезоне открывается новая тропа здоровья протяженностью 1 километр. Посетители смогут полюбоваться храмовым комплексом, а также прокатиться вдоль берега.

В парке есть еще две трассы: на 3 километра с естественным оснежением и на 1,5 км с искусственным снежным покрытием. В темное время суток для комфортного катания маршруты будут освещаться.

Где: вблизи павильона «Московское долголетие» со стороны ул. Барышиха, д. 6. Ст. метро «Митино».

Когда: круглосуточно.

Прокат: с 10.00 до 21.00.

Парк Горького: по аллее влюбленных

Впервые за несколько лет открывается официальная лыжная трасса и в Парке Горького. Ее протяженность — 3 километра, маршрут проложен по Нескучному саду. Старт и финиш — на Аллее влюбленных.

Где: Крымский Вал, 9. Ст. метро «Октябрьская».

Когда: с 10.00 до 20.00.

Прокат: нет.

Олимпийская деревня: поймать волну

Поймать свою лыжную волну москвичам позволят две трассы с искусственным оснежением. Маршруты на 1 километр. Возле начала лыжни установлены таблички, в парке есть указатели на старт и финиш. Лыжи можно взять напрокат в теплом павильоне, рядом есть раздевалка с закрывающимися шкафчиками.

Где: Мичуринский проспект, пересечение с улицей Лобачевского. Ст. метро «Мичуринский проспект»

Когда: круглосуточно.

Прокат: с 10.00 до 22.00.

«Северное Тушино»: ночные катания

Небольшая 300-метровая трасса будет ждать москвичей. Она проходит по центральной части парка между пешеходными дорожками. Есть освещение, поэтому подходит для вечернего и ночного катания.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Где: улица Свободы, вл. 50-70. Ст. метро «Сходненская».

Когда: круглосуточно.

Прокат: в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00.

Идеальные трассы для детского катания в Москве:

- в музее-заповеднике «Царицыно» (у Шипиловских ворот) – на 1 км,

- в Гончаровском парке (старт и финиш недалеко от катка, возле входа в парк со стороны 2-го Гончаровского переулка) – на 800 метров,

- в усадьбе Воронцово (ориентир — искусственный лед «Live!Каток») – на 500 метров.

Пять трасс с искусственным снежным покрытием в Москве:

— Ландшафтный парк «Митино» (1,5 км), работает круглосуточно, два пункта проката работают с 10.00 до 21.00;

— Парк «Сокольники» (1,5 и 3 км), работают и освещаются круглосуточно, пункт проката работает с 10.00 до 21.00;

— Парк Олимпийской деревни (1 км), работает круглосуточно, прокат открыт с 10.00 до 22.00, есть раздевалка с закрывающимися шкафчиками;

— Парк «Северное Тушино» (300 м), работает круглосуточно, прокат работает в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20. 00.

Фото: Евгения ГУСЕВА

62 трассы с естественным снежным покрытием в Москве:

— Усадьба Воронцово (взрослая протяженностью 2,5 км, детская — 0,5 км, трасса для скандинавской ходьбы — 2,5 км), работают круглосуточно;

— Парк у прудов «Радуга» (2,5 км), подходит для классического хода и конькового стиля, работает и освещается круглосуточно;

— Зона отдыха «Терлецкая дубрава» (500 м), подходит для классического хода и конькового стиля, работает и освещается круглосуточно, график работы проката — с пятницы по воскресенье с 10.00 до 21.00 (возможны изменения с января 2023 года);

— Музей-заповедник «Коломенское» (3 км), работает с 5.30 до 22.00;

— Парк «Красная Пресня» (500 м), работает круглосуточно;

— Сквер по Олонецкому проезду (две трассы по 1 км и одна — на 1,5 км), работают и освещаются круглосуточно;

— Ландшафтный парк «Митино» (1 и 3 км), работают круглосуточно, два пункта проката работают с 10.00 до 21.00;

— Парк «У Джамгаровского пруда» (1,5 км), работает круглосуточно;

— Парк «Сокольники» (15 маршрутов протяженностью от 500 м до 10 км), работают и освещаются круглосуточно, пункт проката работает с 10.00 до 21.00, есть платный гардероб;

— Парк «Ходынское поле» (1,6 и 2,3 км), работают и освещаются круглосуточно;

— Усадьба «Алтуфьево» (750 м), работает и освещается круглосуточно;

— Парк «Ангарские пруды» (1,8 км), работает и освещается круглосуточно, прокат работает с 10.00 до 22.00, есть бесплатные раздевалки и платные камеры хранения;

— Измайловский парк (пять маршрутов протяженностью от 1 до 5 км), работают и освещаются круглосуточно, два пункта проката работают ежедневно с 10.00 до 20.00;

— Парк «Фили» (три маршрута протяженностью 1, 3 и 5 км), работают и освещаются круглосуточно, прокат лыж работает с 10.00 до 22.00;

— Парк 50-летия Октября (2,5 км), работает круглосуточно, пункт проката лыж работает с 10.00 до 22.00;

— Парк Олимпийской деревни (три маршрута протяженностью 1, 3 и 5 км), работают круглосуточно, прокат открыт с 10.00 до 22.00, есть раздевалка с закрывающимися шкафчиками;

— Парк «Северное Тушино» (1 и 1,7 км), работают круглосуточно, прокат работает в выходные и праздничные дни с 10.00 до 20.00;

— Парк Дружбы (два маршрута по 350 м), работают круглосуточно;

— Музей-заповедник «Царицыно» (пять маршрутов протяженностью от 1 до 12 км), подходят для классического хода и конькового стиля, работают с 6.00 до 0.00, прокат открыт в будни с 11.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 21.00, есть раздевалки и камеры хранения; трасса на 12 км может быть закрыта на время проведения спортивных соревнований;

— Парк «Дубки» (1 км), работает круглосуточно, есть раздевалка и платные камеры хранения;

— Гончаровский парк (800 м), работает круглосуточно, прокат работает с 10.00 до 22.00, есть раздевалка и платные камеры хранения;

— Парк имени Ю. М. Лужкова (2 км), работает с 7.00 до 23.00;

— Парк по Борисовским прудам (800 м и 1,2 км), работает и освещается круглосуточно;

— Зона отдыха «Борисовские пруды» (3 км), работает круглосуточно;

— Парк «Кузьминки» (два маршрута по 2 км), работают круглосуточно, график работы проката — по выходным с 10.00 до 20.00 (возможны изменения с января 2023 года);

— Парк Горького (3 км), работает с 10.00 до 20.00.