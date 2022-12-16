Строительные итоги-2022 в Москве: Новые дороги, Большое кольцо метро, реновация и спорткомплексы

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства столицы. Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Декабрь традиционно становится месяцем подведения итогов. У строителей последние недели года - самая жаркая пора. Многие проекты завершаются, горожане получают новые дома, дороги, спортивные центры, то есть все, что необходимо для жизни. В интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов назвал основные строительные итоги 2022 года.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ УДОБНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

- Рафик Равилович, уходящий год получился непростым. Как строители справились с намеченными проектами?

- Каждый год имеет свою специфику. В 2022-м были свои сложности с точки зрения стройки, но мы их преодолели. Все ранее поставленные планы практически выполнены. По этому году финансирование строительства различных объектов будет на 13% выше запланированного. Всего будет построено 140 сооружений разной площади и введено более двух миллионов квадратных метров недвижимости. Сейчас в строительстве находятся объекты в стоимости более двух триллионов рублей.

- Дорожное строительство по-прежнему остаётся одним из важных направлений для развития столицы. Какие из открытых в этом году участков стали наиболее значимыми?

- Среди таких – северный участок московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. Северная часть диаметра – самая сложная. Строительство велось без остановки движения на крупных городских магистралях. От Алтуфьевского до Дмитровского шоссе построили одну из крупнейших в городе эстакаду. Ее длина составляет 2,4 километра. Таким образом, с сентября запущено движение по основному участку МСД в пределах МКАД от М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской развязки.

Открыли путепровод для соединения улицы Матвеевская и улицы Веерная с проспектом Генерала Дорохова, транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе,. Мы трудимся в двухсменном режиме, в сложнейших городских условиях. Строители ведут ювелирную работу.

В 2022 году ожидается завершение 74,9 километра новых дорог. Кроме того, до конца года будут готовы 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. С опережением срока выполнения работ по контракту завершится строительство участка магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

от Боровского шоссе до Киевского шоссе, участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе.

План 2022 года будет выполнен в полном объеме. Сейчас мы занимаемся оформлением необходимых документов.

- Метро уже совсем скоро расширится. Большая кольцевая линия (БКЛ) готовится к полному запуску движения. А долго ещё ждать?

- Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача до конца этого года провести все технические пуски на Большом кольце. Напомню, 30 ноября состоялся технический пуск северо-восточного участка БКЛ со станциями «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники». Спустя две недели, 14 декабря, такой же пуск провели для ещё одного отрезка - реконструируемого участка Каховской линии с «Каширской» и «Варшавской». На очереди - восточный участок БКЛ со станциями «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар». В начале 2023 года БКЛ полностью будет открыта для пассажиров. В кратчайшие сроки будут завершены все монтажные работы, чтобы как можно скорее запустить линию для жителей и гостей столицы.

Помимо этого, продолжается строительство на радиальных линиях метро. В частности, Калининско-Солнцевская линия будет продлена до аэропорта Внуково, ведутся работы и на Люблинском-Дмитровской линии.

В НОВОЙ КВАРТИРЕ - В НОВЫЙ ГОД

- Как продвигается программа реновации?

- С начала года под заселение по программе реновации передано 58 домов. Больше всего их в Юго-Западном и Северном округах Москвы - по семь зданий.

С помощью технологии «умного сноса» в городе уже демонтировано 132 жилых дома, в том числе с начала года — 52 дома. Под заселение с начала программы реновации передано 207 домов, а в течение 2022 года — 58 домов. Здесь лидирует Юго-Западный округ, в котором заселяются 12 домов. Что касается переезда, то в этом году его начали 16,5 тысячи семей. А всего по программе новое жилье получили порядка 98 тысяч москвичей.

Сейчас одновременно в работе находится более семи миллионов квадратных метров общей площади. Мы переходим на новую систему контрактации - будем покупать готовый продукт в рамках новых госконтрактов. Планируется выход на объем ввода более трех миллионов квадратных метров в год. Сейчас мы ищем новые варианты контрактов, упрощающих взаимодействие между заказчиком и подрядными организациями. Но самое главное — держать планку по качеству.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

- Медицинские стройки в этом году развернулись масштабно по всей столице. Что сделано и на какой стадии начатые проекты?

- На сегодня полностью готовы шесть учреждений здравоохранения. Среди них - перинатальный центр на 130 коек в рамках второй очереди больницы в Коммунарке, медицинский корпус больницы имени Ерамишанцева и четыре детские поликлиники в Кунцеве, Южном Медведкове, Войковском и Савеловском.

При этом завершается строительство ещё пяти зданий, в том числе лечебно-диагностического комплекса имени Логинова и скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ Склифосовского. Их планируем завершить в этом году. Сюда также входят детский корпус больницы в Коммунарке и две поликлиники в районах Солнцево и Свиблово.

Вообще строительство в сфере здравоохранения — одна из сложнейших программ. Все объекты высокотехнологичные, словно пазл, собираются со всего мира. В этом году нам пришлось принимать оперативные решения по перепроектированию и изменению логистических цепочек. В результате ни один объект здравоохранения не остался без медицинского оборудования.

В следующем году планируется ввести 20 различных объектов здравоохранения.

- Поговорим о спортивных и культурных сооружениях. Пожалуй, главной «премьерой» этого года стало открытие международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках». Сколько всего проектов завершилось в этой сфере в 2022 году?

- Мы построили восемь спортивных и три культурных объекта. Конечно, значимым событием можно смело назвать создание международного центра самбо и бокса на территории комплекса «Лужники». По своему наполнению здание не похоже ни на один спорткомплекс в мире. Здесь есть все для тренировок, восстановления, отдыха и соревнований как профессиональных спортсменов, так и любителей. Фишка построенного центра - витражное остекление и зеркальный потолок, позволяющий наблюдать с улицы за происходящим в залах.

Ещё один уникальный объект - восстановленный стадион «Москвич», на котором впервые за всю историю его существования провели масштабную перезагрузку. Теперь это современный спортивный комплекс, оснащённый на самом высоком уровне. В этом году также открыли ФОК с бассейном в Чертанове и спортивный комплекс с бассейном на Измайловском бульваре, футбольное поле на улице Паустовского, легкоатлетический манеж на Инженерной улице. До конца этого года основные строительные работы завершатся на спорткомплексе в микрорайоне №9 у площади Колумба в Зеленограде. Сейчас в Москве также строятся 11 спортивных объектов. Их общая площадь - почти 91 тысячи квадратных метров.

Из культурно-туристических сооружений отмечу завершение павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке. Для морских животных создана максимально комфортная среда, даже искусственные волны в бассейне и особые внутренние площадки, скрытые от посторонних глаз.

Кроме того, поставили памятный знак в районе Теплый Стан, посвященный четырем дивизиям Московского народного ополчения «второй волны» формирования в дни Великой Отечественной войны.

ЦИФРЫ

• С момента старта программы реновации в столице было введено 227 жилых домов и три миллиона квадратных метров, в том числе с начала года — более 50 домов площадью около 800 тысяч квадратных метров жилой площади.

• В этом году в городе введено в эксплуатацию 50 километров дорог, 14 искусственных сооружений и пять пешеходных переходов.

• С начала 2022 года построено 12 объектов образования на 3750 мест - 2 школы, 4 учебных корпуса, 6 детских садов.