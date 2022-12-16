Повышение пенсий и пособий в Москве в 2023 году: Кому положено, сколько дадут

Постановление подписал сегодня, 16 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2023 года в столице вырастут пенсии и пособия. При этом появится и новая социальная выплата для некоторых льготников. Постановление подписал сегодня, 16 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета - на 5,7% в 2023 году, - пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. - Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезд в общественном транспорте (8%)».

В мэрии Москвы напомнили, что все действующие льготы, среди которых бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и другие, сохраняются.

Важно!

Ранее столичные власти утвердили новые правила выплаты единого пособия на ребенка в малообеспеченных семьях. В документе прописано, что такая сумма может составлять до 100% прожиточного минимума ребенка (18 770 рублей в месяц с 1 января 2023 г.). Детям из семей москвичей, призванных на военную службу во время частичной мобилизации, пособие выплачивается независимо от уровня доходов семьи.

Конкретно

С 1 января 2023 года в столице:

1. Минимальная пенсия с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц (сейчас - 21 193 руб.). Доплату к пенсии получают более двух миллионов москвичей.

2. На 10% поднимутся единовременные и ежемесячные социальные выплаты:

- многодетным семьям;

- детям горожан, погибших при террористических актах, техногенных и других катастрофах;

- детям и родителям погибших военнослужащих;

- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства;

- студенческим семьям;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям;

- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы;

- труженикам тыла;

- ветеранам труда;

- детям войны;

- реабилитированным жителям;

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям;

- юбилярам супружеской жизни;

- долгожителям в возрасте 100 лет и старше;

- другим льготникам.

3. По традиции некоторые жители получат единовременные выплаты к социально значимым событиям и памятным датам – годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Суммы этих выплат будут назначены отдельными решениями правительства Москвы.

4. Московские школьники, потерявшие во время обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию на покупку продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря. Ранее эту выплату получали только учащиеся колледжей и вузов. Сейчас компенсация равна 13 042 рублям. С 1 января 2023 года будет 14 347 рублей в месяц. Ожидается, что в будущем году этой льготой в столице воспользуются более 4 тысяч человек.