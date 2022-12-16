В столице открылись еще 10 центров программы «Московское долголетие»

Всего в Москве сегодня работают 62 таких центра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня, 16 декабря, об открытии в столице дополнительных центров «Московское долголетие». Один из них - центр долголетия «Щербинка» на улице Брусилова. В этом же здании разместился новый дворец бракосочетания «Южное Бутово».

«Мы одномоментно сегодня вводим 10 таких центров сразу по Москве, - сказал Собянин во время посещения учреждения. - Будет почти 70 центров в Москве, хотя мы два года назад начали их вводить. Уже 70 в Москве - это в половине районов».

Мэр лично поздравил коренных жителей Щербинки Александру и Михаила Костюткиных, отмечавших сегодня свою золотую свадьбу в открывшемся дворце бракосочетания. А посетители центра долголетия «Щербинка» рассказали Собянину о своем участии в акции для передачи теплых вещей и пожеланий для участников СВО.

Конкретно

В центре московского долголетия «Щербинка» работает 12 клубов. Их посещают более 110 человек. В одном месте жители старшего поколения могут получить все необходимые социальные услуги, в том числе помощь и консультации по разным вопросам. В здании разместились:

- многофункциональный актовый зал для спектаклей, концертов, творческих встреч и других массовых событий;

- спортивный и тренажёрный залы для занятий йогой, гимнастикой цигун, тренировок, танцев и уроков по восточным единоборствам;

- шумная гостиная, в которой большие компании могут поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры и просто «поговорить за жизнь»;

- тихая гостиная, в которой играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера;

- медиагостиная – домашний кинотеатр и место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов и др.;

- творческие мастерские для всех, кто любит работать руками – шить, вязать, лепить, рисовать, мастерить;

- кулинарная студия.

Сейчас в центре проходит благотворительная акция «Поделись теплом». Ее участники вяжут теплые вещи для своих земляков, призванных на военную службу по частичной мобилизации. В среду, 21 декабря, собранные во время акции вещи, письма и другие подарки планируют отправить на передовую. Всего в столице с 1 по 16 декабря в акции «Поделись теплом» приняли участие более 10 тысяч человек. К Новому году военнослужащие получат свыше 8,5 тысячи теплых вещей, а также более 5 тысяч писем со словами поддержки, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения.

Ещё девять центров московского долголетия открылись сегодня в таких районах:

- Войковский (САО, улица Зои и Александра Космодемьянских, д. 24);

- Солнцево (ЗАО, улица Богданова, д. 54);

- Коптево (САО, проезд Черепановых, д. 22);

- Аэропорт (САО, улица Черняховского, д. 14);

- Богородское (ВАО, Бойцовая улица, д. 10, корп. 5);

- Люблино (ЮВАО, Люблинская улица, д. 125А, стр. 1, 2);

- Проспект Вернадского (ЗАО, улица Лобачевского, д. 66А);

- Ростокино (СВАО, улица Бажова, д. 5);

- Южное Медведково (СВАО, улица Молодцова, д. 1Б).

Напомним, всего в Москве сегодня работают 62 таких центра. С начала 2022 года их посетили более 830 тысяч человек. До конца 2022 года в разных районах столицы будет действовать уже 71 центр «Московского долголетия».