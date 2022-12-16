Гостиница или передержка: Куда москвичам пристроить питомца на новогодние праздники

Зоопсихолог Гладких рассказала, как жителям Москвы подготовить домашнее животное к передержке Фото: Shutterstock

Новогодние праздники - отличное время для путешествий: можно уехать кататься на лыжах в горы или поджариваться на солнышке в южных странах. Одна проблема: куда девать домашних животных?

Друзья и родственники

Один из самых удобных вариантов - просить о помощи друзей и родню. Во-первых, можно оставить своего кота-обормота дома в привычных условиях, а любимая тетушка будет приходить, кормить его и развлекать. Во-вторых, с близкими можно договориться, чтобы они нашли у себя местечко для клетки с вашим хомяком.

Признаюсь, услугами друзей и родни я и сама пользовалась не раз. Пока однажды не обнаружила пустую и сухую поилку у хомяков в жаркий летний день. С тех пор доверия к людям у меня поубавилось. Ведь и предъявить что-то человеку, который помогает по доброте душевной, сложно.

Цена вопроса: бесплатно

Плюсы: животное будет в привычной обстановке и со знакомыми людьми

Минусы: не все родственники и друзья на деле оказываются надежными

Зоогостиница

Другим очевидным вариантом кажется зоогостиница. В Москве и Подмосковье их пруд пруди, условия содержания и спектр услуг можно посмотреть на сайтах. Цены разные: от 500 руб. за сутки, если кот или собака будут сидеть в клетке или комнатке 1,5х1,5 метра, и совсем другое - в просторном «номере» (есть варианты с окнами и без, цена - от 600 руб.).

Если немного углубиться в вопрос, то найдутся и шикарные апартаменты: с диванами, декором на стенах, а кое-где - еще и с личным тренером-кинологом, ветеринаром, грумером и массажистом, расценки на роскошную жизнь братьев наших меньших начинаются от 2000 руб. за сутки.

Вот только проблемка: мест в зоогостиницах уже сейчас почти нет, бронировать места там начали в ноябре, и к 10 декабря почти все номера были распроданы. А на те, что остались, цены взвинтили почти вдвое.

- Мы вам фотоотчет каждый день присылать будем, а в люксе еще видеокамера установлена, сможете в любой момент подключиться и посмотреть, как ваш питомец поживает, - расписывает мне преимущества сотрудница одной из зоогостиниц с номером для шпица за 800 руб. в сутки. - Он у вас гулящий? Какого цвета? Мы после прогулки ему еще лапки и пузико помоем совершенно бесплатно.

А вот ветврача в этой зоогостинице не оказалось. Но сотрудники уверили: в случае чего мой воображаемый белоснежный шпиц без помощи не останется, у них заключен договор с ветклиникой.

Цена вопроса: от 500 руб. за сутки за кота и от 600 руб. за сутки за собаку.

Плюсы: есть договор, а значит, юридическая ответственность, во многих местах свои ветеринары и видеокамеры, к которым можно подключиться в любое время, чтобы увидеть «любимую морду».

Минусы: цена, а в вариантах попроще - казенная обстановка, будто питомец попал в ссылку за какой-то проступок, плюс не везде есть выгул собак - этот момент уточнять нужно отдельно.

Домашняя передержка

Неким средним вариантом между родней и гостиницей кажется домашняя передержка - это так называемые зооняни, кэтситтеры и догситтеры. Их легко найти на сайтах объявлений и в соцсетях. «Котик не хотел уезжать», «спасибо, каждый день по фото видела, что мой пес счастлив» - таких отзывов у Камиллы Халиковой на «Авито» несколько десятков. Звоню ей, чтобы узнать, в чем секрет.

Зооняня рассказывает: передержкой они с мужем занимаются уже третий год. Он – ассистент ветеринара, она – психолог.

- Почему решились на это? Животных очень любим, да и подработка неплохая, особенно сейчас, перед Новым годом, - признается женщина на том конце провода. - Горячий сезон уже давно начался, вы припозднились. Некоторые клиенты за два месяца места у нас бронировали, сейчас уже свободных нет.

Что ждет «любимую хитрую морду» на домашней передержке? Камилла рассказывает: это обычная «двушка» в районе ст. м. «Бабушкинская». Квартира способна вместить одновременно их собственного кота (он вполне дружелюбен ко всем «пришельцам»), пять котогостей и трех собак максимум. Собак на передержку берут небольших – до 15 кг, иначе в квартире всем не разместиться. Каждый день шлют владельцам своих постояльцев фото и короткие видео, чтобы те убедились: любимец жив-здоров, в меру упитан и весьма доволен жизнью.

- Чаще всего к нам привозят йорков и чихуа-хуа, из котиков – вислоухих. Поскольку у каждого питомца – свой рацион, хозяин обязательно привозит корм. По желанию – можно лежанку и любимые игрушки. Собаки привыкают уже на следующий день, коты – примерно на третий. Для особо пугливых есть специальный шкаф – они туда забиваются, мы их не тревожим, ставим неподалеку воду и еду, чтобы по ночам они могли выходить, - обрисовывает ситуацию зооняня. – За все время попался только один агрессивный гость – хозяйка в итоге увезла его к родственникам.

Никаких договоров обычно не заключается, если на этом не настаивает хозяин. Впрочем, такое - редкость. Более того, «ситтеры» со стажем рассказывают: некоторые владельцы животных настолько хотят побыстрее их «сбагрить», что лишних вопросов не задают, да еще и доплачивают, чтобы зооняня сама забрала питомца.

Чтобы животное меньше стрессовало, на передержке ему стараются сохранить привычный распорядок дня: прогулки в определенное время, купание и расчесывание по мере необходимости, это входит в стандартную плату.

Цена вопроса: кошки – 350 руб. за сутки, в новый год – от 400. Собаки – от 500 руб. за сутки, щенки – от 800

Плюсы: животное сможет придерживаться привычного режима, к нему будут относиться, как к родному.

Минусы: отсутствие договора, то есть юридической ответственности за животное.

Как подготовить питомца к передержке

Марианна Гладких, зоопсихолог:

1. Если питомец никогда до этого не оставался дома один, начинайте его к этому постепенно приучать: закрывайте ненадолго в комнате или боксе.

2. Лучше, если на передержке собака будет придерживаться привычного режима выгула, быстро адаптироваться помогут вещи из дома: любимая лежанка, игрушки.

3. Не поленитесь съездить и своими глазами посмотреть, в каких условиях, у кого и с какими еще животными останется ваш питомец, отдельно уточните условия выгула: лучше, если это будет какая-то огороженная территория, потому что в городе произойти может всякое, и любая собака в испуге может сорваться с поводка и потеряться.

4. Успокоительные давать не нужно, если только их не назначил ветеринар (возможны аллергические реакции и разные побочные эффекты).

А в это время

Некоторые хозяева не хотят расставаться со своими питомцами даже на новогодние праздники и берут их с собой в путешествия - тем более, что во многих поездах это разрешено (можно провозить мелких домашних животных и птиц, но не более двух на одного пассажира). Перелет с любимцем влетит в копеечку, да и не каждое животное его выдержит, поэтому все более востребованными становятся услуги автоперевозчиков.

- Поездки с животными люди обычно планируют заранее, уже сейчас мы ездим в Европу каждую неделю, - рассказала корреспонденту kp.ru директор Animal Trips Наталья Кулясова. - Самые популярные направления традиционно - Чехия, Италия и Испания (стоит это от 600 евро за одно место для питомца в специально оборудованной машине/микроавтобусе). По России - Сочи и Санкт-Петербург (7500 руб. и 3500 руб. соответственно).

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