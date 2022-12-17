Ждун, обнаженная баба и дракон: москвичи начали битву за звание самого креативного снеговика этой зимы

Он устал Фото: соцсети

Обилие снега в начале зимы не радует московских водителей и коммунальные службы, но мокрый снег прекрасен тем, что из него можно лепить снеговиков. Вечерами москвичи стали выходить во дворы, чтобы вместе с детьми слепить снежную бабу. Но на утро соседи видят не только классических снеговиков с морковками и ведрами на голове, но и снежные скульптуры. Порой очень смешные. С каждым днем их становится больше и больше - видимо, нужно объявлять конкурс на самого креативного снеговика.

Во дворе на Академика Скрябина появился Дед Мороз в меховой шубе и шапке, с посохом в руках.

- Шедевр, — в один голос говорят соседи.

Снежного Змей Горыныча москвичи заметили на Бирюлевской улице. Появившееся в соцсетях фото некоторые сразу стали изучать с точки зрения фольклора.

Фото: Соцсети

- Вообще-то Змей Горыныч — славянский фольклорный змей, похищающий женщин. Остается надеяться, что похищать он будет только снежных баб, — пошутил москвич Николай Смирнов.

Одинокого снежного мужчину заметили на лавочке в Бутово. Он сидит так реалистично, будто пришел на свидание с красивой женщиной еще осенью, но она все еще не пришла - наверное, так и не выбрала каким цветом накрасить губы.

Фото: соцсети

- Какие заботливые люди, уже и перчатки нашли для мужика, и шарф и шляпу. Интересно: она все же придет или оттепель раньше? - задумалась москвичка Ирина Смелая.

Горожане считают, что в середине декабря нужно отмечать День рождения снеговиков - все благодаря волшебным снегопадам.

- На улице около нуля, а все предыдущие сутки падал снег. Значит что? Значит будет сне-го-вик. У меня получился дракончик с хвостом, носом-рогом и крылышками, — рассказала автор снежной скульптуры Светлана Покасова. - Заметила, что в Москве снеговики живут дольше. Дракошку я слепила днем, а когда шла мимо через четыре часа, он еще стоял. Видела, как его фотографировали разные люди. А кто-то добавил моему дракончику яйцо. Это очень мило.

Фото: соцсети

Во дворах на Волгоградском проспекте стали появляться снеговики с кошачьими и заячьими мордочками, на одной из лавочек разлегся лев - будто высечен из мрамора и готов охранять дворец какого-то графа.

Фото: Соцсети

Вылепить русскую красавицу с длинной косой решили в одном из дворов среди новостроек. А на детской площадке с разноцветным забором на лавочку усадили обнаженную снежную бабу - ее появление вызвало неоднозначные реакции: кто-то громко смеялся, а некоторые заговорили о рамках приличия.

Фото: Соцсети

Больше всех понравился москвичам снеговик Олаф - персонаж из диснеевского мультфильма "Холодное сердце" и забавный Ждун.

Фото: Соцсети

- Да, снеговики уже не те. Мы все сейчас немного ждуны. Круто, что вспомнили этого забавного героя, — написала в соцсетях москвичка Нелля.

Еще один снеговик удостоился внимания - маленький мужчина в шляпе и с крыльями с надписью "Устал".

- Все мы немного этот снеговик "Устал" в 2022-м году. Хочется верить, что смешных и позитивных снеговиков будет больше - мы же сами творим и отражаем позитив, — считает Дмитрий Бодров.

Синоптики говорят, что зима пока не планирует снижать обороты. Ожидается очередная метель.

- В столице может выпасть порядка 5–7 мм осадков, что уже немало, интенсивность снегопадов удвоится. Водителям в эти выходные в утренние часы стоит быть готовым к пробкам на дорогах, — рассказали в метеобюро "Фобос".

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