Уже к утру в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков, а в Подмосковье все 50 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в воскресенье, 18 декабря, снегом засыпало не только московские улицы, но и многочисленные телеграм-каналы. Люди выкладывали видео сразу после того, как вышли из дома. Сюжет примерно один и тот же - сугробы по пояс, скамеек и машин не видно, внутриквартальные дороги занесло как в далёкой Сибири.

Как выяснилось, этот день должен ознаменоваться рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня. Уже к утру в столице выпало 30 процентов от месячной нормы осадков, а в Подмосковье все 50. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- На базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 мм осадков, что составляет почти 1/3 от всей месячной нормы, — пояснил он. - В Новой Москве в осадкомер попало 18 мм. В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске - 20 мм, в Коломне и Кашире - 22 мм, в Павловском Посаде - 23 мм.

И это ещё далеко не всё. Метель будет кружить на Москвой до вечера воскресенья, а, значит, цифры увеличатся и не за горами сугробный рекорд.

Коммунальная техника в столице перешла на усиленный круглосуточный режим работы ещё в субботу. Задействовано 80 тыс рабочих и свыше 10 тыс единиц техники. После того как снег убирается с дороги, проезжую часть обрабатывают специальными противогололёдными веществами. Особое внимание также тротуарам, дворам и подходам к социально значимым объектам (больницы, поликлиники, МФЦ и так далее). Как сообщили накануне в жилищно-коммунальном комплексе города Москвы, никаких сбоев и аварий в связи с непогодой не произошло.

В столичном управлении МЧС традиционно призывают водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном авто. Ну и быть аккуратнее на дорогах, если отказаться не удалось. В случае ЧС звонить нужно по единому номеру 112.

Как сообщают синоптики, после того, как снегопад прекратится, в Москву придёт очередное похолодание. В первые дни следующей недели дневная температура опустится до минус 10-13 градусов.

В столичном управлении МЧС традиционно призывают водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном авто Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем временем, в столичном Дептрансе сообщили, что из-за воскресного снегопада в Москве возможны локальные задержки трамваев.

- Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — говорится в официальном сообщении ведомства. - Будьте внимательны. И следите за объявлениями машинистов.

Напомним, ранее были задержаны два трамвайных маршрута из-за грузовика, застрявшего на ж/д путях около остановки «МЦК Дубровка».

Вносят свои коррективы и столичные аэропорты. Из-за метели уже сейчас задержано (или отменено) более 60 рейсов. Больше всего вынужденных задержек в Домодедово - там ждут вылета 22 рейса.