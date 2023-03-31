Сергей Собянин побывал на новом производстве беспилотников в индустриальном парке "Руднево"

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Индустриальный парк "Руднево" Фото: Иван МАКЕЕВ

БЕСПИЛОТНИКИ

- Это гражданский беспилотный аппарат вертолетного типа, - экскурсия по производству начинается с цеха сборки фюзеляжа.

Кажется, что будущие беспилотники сделаны из картона, но внешний вид обманчив:

- Материал - углепластик, аппарат достаточно легкий (весит всего 36 кг), зато с легкостью переносит вес в 80 кг на расстояние в 150 км, - рассказывает гендиректор ООО "Аэромакс" Андрей Шевченко.

Летать такой аппарат может как "на автомате" по заранее заданному маршруту, так и при участии оператора. Работает при температуре от -40 до +40 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Беспилотники уже сейчас тестируются в шести регионах России, в том числе в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе.

- Сейчас совместно с федеральными коллегами мы формируем те изменения, которые позволят сделать производство беспилотников полноценной отраслью промышленности, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - Перед нами стоит ряд больших задач: обеспечение адекватного спроса на продукцию, создание пространства для ее использования и обеспечение безопасности тех, кто будет работать с беспилотниками.

Фото: Иван МАКЕЕВ

БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ

Производство сейчас занимает здесь 9000 кв. метров. К октябрю, когда заработают все 4 производственных корпуса, площадь увеличится до 27 тысяч кв. метров, что даст городу 2000 рабочих мест. Но кадровый вопрос, по словам управляющего партнера ПАО АФК "Система" Сергея Ахметшина, еще только предстоит решить.

Зато именно здесь будут выпускать гражданские беспилотники не только вертолетного типа, но и самолетного, а также коптерного, плюс "начинку", бортовое оборудование.

- Сегодня мы видим будущее беспилотной авиации, которое будет востребовано у газовиков, нефтяников и сельхозпроизводителей, - констатировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

РУДНЕВО

Индустриальный парк "Руднево" расположен в 5 км от МКАДа в Косино-Ухтомском районе. Проект был разработан по поручению мэра Москвы в 2018 году.

Сейчас он является частью особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", здесь, недалеко от ст.м."Лухмановская", уже возведено 16 корпусов площадью 120 тысяч кв метров.

- "Технополис" развернул в "Руднево" большую площадку, сегодня здесь запускается первое производство, но на эту же площадку заходит еще порядка 10 предприятий с высокотехнологичной продукцией, - анонсировал Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Компании, которые размещают свои производства в особой экономической зоне, получают освобождение от налогов (имущественного, транспортного и земельного), плюс платят всего 2% в качестве налога на прибыль.

Именно поэтому, кроме беспилотников, скоро в ОЭЗ "Технополис "Москва", будут выпускать еще и электрические конденсаторы, медицинские сканеры, абсорбирующее белье и оборудование для отбора возобновляемых источников сырья. Об этих предприятиях мы обязательно расскажем отдельно.