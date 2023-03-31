В клетках рядышком сидят еж, хомяк и пять котят: как купить животных в Москве по новым правилам

Из-за отсутствия конкретики в законе такая уродливая форма торговли, как птичьи рынки, существует до сих пор Фото: Александра БУДАЕВА

С ЛЮБОВЬЮ, НО БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ

Жалобный тоненький вой. Грустные глазки. Лапки скребут по стеклу - пройти мимо этого чихуа-хуа в зоомагазине просто невозможно.

- Нравится? Он 15 тысяч рублей стоит, - продавец появляется мгновенно. - Почему скулит? Да он только сегодня приехал, еще не привык. С утра погулял, до открытия магазина, но, видно, мало ему, еще хочется.

"Конечно, хочется, - думаю я про себя, - поди посиди в стеклянном контейнере целые сутки - еще и не так завоешь".

Справедливости ради - собачьи "апартаменты" довольно большие, там есть игрушки, вода, еда. Как и у котенка мейн-куна по соседству. Хомяки вообще по-королевски разместились: втроем в просторном "аквариуме", один из них (после мне расскажут, что это беглец-рецидивист) - так и вовсе "шикует" в одиночестве.

- Скучно им, конечно, - признают продавцы. - Игрушки поставили, но пообщаться и поиграть с ними некогда. Вот они и спят целыми днями.

Вообще в зоомагазинах своя атмосфера. И сотрудники здесь действительно очень любят животных. Фото: Александра БУДАЕВА

СПЯТ УСТАЛЫЕ ЗВЕРУШКИ

Спящая животина - извечный камень преткновения: покупателям-то хочется, чтобы зверек демонстрировал себя со всех сторон. А тот же хомяк или крысеныш зачастую даже глаза не приоткроет.

- Была одна дама, которая уверяла меня, что наш ежик умер давно, - рассказывает мне продавец Татьяна, когда я пришла стажером в зоомагазин. - Ты таких зоошизиков опасайся: они уверены, что лучше других все знают. И никогда им не докажешь, что ежик - животное ночное, поэтому днем и дрыхнет без задних ног.

- И часто такие неадекваты попадаются? - вздыхаю сочувственно.

Те, кто приходят сюда продавцами-консультантами, постепенно выкупают своих друзей: особо яркую рыбку, приветливого грызуна или милого котика. А часто и не одного. Фото: Александра БУДАЕВА

- В пандемию больше было: люди будто специально приходили к нам поругаться и пар выпустить. Сейчас даже журналисты и зоозащитники, если приходят, видят размеры вольеров, и понимают: придраться не к чему.

К мартовским изменениям в законах здесь готовились заранее, поэтому вольеры большие, животные ухоженные, куплены у заводчика со всеми документами о здоровье. В штате у этой сети есть свой ветеринар. Клиент подписывает документ, что претензий к внешнему виду и состоянию животного не имеет. Поэтому звери обмену и возврату не подлежат.

После изменений, вступивших в силу с 1 марта, многие торговые точки предпочли от греха подальше расстаться с живностью и оставить только зоотовары. Основная прибыль все равно идет именно от них. Фото: Александра БУДАЕВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ

И все же бывают исключения: в прошлом году, как вспоминают зоопродавцы, в один из филиалов мужчина привез шпица, купленного пару дней назад. Собака была в ужасном состоянии - покупатель признал, что еле-еле отбил ее у детей, которые не понимали, что это не игрушка. Ему не нужны были деньги, поэтому пса приняли и нашли ему хорошего хозяина, тот забрал его бесплатно, но потом потратил довольно крупную сумму на лечение.

Бесплатно отдают и хомячат-крысят, которые рождаются в зоомагазине. На учет-то их поставить невозможно. Поэтому, если клиент покупает клетку-корм-игрушки, то неподучетного зверя получает даром.

Вообще в зоомагазинах своя атмосфера. И сотрудники здесь действительно очень любят животных. А как иначе работать по 12 часов 15 суток в месяц за 40 000 рублей? Те, кто приходят сюда продавцами-консультантами, постепенно выкупают своих друзей: особо яркую рыбку, приветливого грызуна или милого котика. А часто и не одного.

Закон установил требования к местам продажи животных: у них должны быть просторные клетки, доступ к воздуху и солнцу, определенные комфортные температуры в вольерах, свежая вода, нормальный рацион питания, ветобслуживание и выгул при необходимости. Фото: Александра БУДАЕВА

ВАМ ЕЩЕ И СПРАВКУ ПОДАВАЙ?

После изменений, вступивших в силу с 1 марта, многие торговые точки предпочли от греха подальше расстаться с живностью и оставить только зоотовары. Основная прибыль все равно идет именно от них.

Однако прогресс не коснулся рынка "Садовод", где котята сидят в маленьких боксах с обогревателем под носом. Свежий воздух туда поступает, если приоткрыть дверцу, но тогда котик начинает дрожать. С учетом того, что стоят котята от 3000 рублей, никому не выгодно, чтоб они заболели.

Спящая животина - извечный камень преткновения: покупателям-то хочется, чтобы зверек демонстрировал себя со всех сторон. А тот же хомяк или крысеныш зачастую даже глаза не приоткроет. Фото: Александра БУДАЕВА

Чего не скажешь о крысах и хомяках. В клетках их содержат толпой в несколько десятков. Подстилка перемешивается с кормом, поверх него кидают сырую морковку. Кто поел - молодец, не успел - что ж, выживет сильнейший.

И хотя продавец утверждает, что животным не холодно ("У нас вот эта поверхность с подогревом", - показывают мне на стол-прилавок), я вижу четыре клетки с крысятами, поставленными одна на другую. Свет и немного тепла проникают лишь в верхнюю. Нижняя стоит на полу. Сколько животных останется там в живых к концу дня? Ветеринар на рынке есть, животных он осматривает, по словам продавцов, каждые 3-5 дней (разные продавцы говорят по-разному). Но когда я спрашиваю, есть ли ветсправки о здоровье хомяка, на меня смотрят, как на умалишенную, и продавцы, и покупатели.

Немного получше заботятся о своих питомцах заводчики - у них, как правило, 3-5 малышей, а не выводок птиц, грызунов и экзотических хонориков (гибрид хорька и норки). Они дадут и свой номер, и рекомендации по содержанию. Впрочем, дополнительных документов и у тех, с кем удалось поговорить мне, предусмотрено не было.

Важно

Что прописали в законе

Закон установил требования к местам продажи животных: у них должны быть просторные клетки, доступ к воздуху и солнцу, определенные комфортные температуры в вольерах, свежая вода, нормальный рацион питания, ветобслуживание и выгул при необходимости. Вот только конкретные пункты, метры и условия пока не оговорены – предполагается, что все распишут в отдельном документе. В будущем нарушение этого закона может трактоваться как жестокое обращение с животным со всеми вытекающими последствиями - штрафами до 300 тысяч рублей и в отдельных случаях лишением свободы на срок до 5 лет.

- Из-за отсутствия конкретики в законе такая уродливая форма торговли, как птичьи рынки, существует до сих пор, - считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. - Если мы туда наведаемся, они скажут: "Вот когда будет принято постановление Правительства, где будут прописаны конкретные размеры клеток, тогда и приходите". Проект такого постановления сейчас в разработке, потому что предыдущий вариант, где на щенка выделялось 0,2 кв. м, мы раскритиковали. Новый проект должны быть принят к сентябрю.

В штате у этой сети есть свой ветеринар. Клиент подписывает документ, что претензий к внешнему виду и состоянию животного не имеет. Поэтому звери обмену и возврату не подлежат. Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Цены в зоомагазинах (руб.)…

Щенок (в зависимости от породы) - от 10 000

Котенок (в зависимости от породы) - от 8 000

Ежик - от 5000

Кролик - от 3000

Морская свинка - от 3000

Волнистый попугай - от 2500

Попугай-неразлучник - от 2500

Белка дегу - от 2000

Крыса - от 700

Хомяк - от 600

…и на птичьих рынках

Хонорик - от 8 000

Щенок (в зависимости от породы) - от 5 000

Котенок (в зависимости от породы) - от 3 000

Шиншила - от 2500

Кролик - от 1500

Морская свинка - от 1000

Попугай-неразлучник - от 2000

Волнистый попугай - от 1000

Белка дегу - от 1500

Крыса - от 200

Хомяк - от 300