Что посмотреть в апреле: гламурные мумии, посмертные маски и выставка художеств главного архитектора Москвы

С 13 апреля можно будет оценить творчество главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Фото: Предоставлено галереей «Триумф»

Выставка гламурных Пермских мумий

Оказывается, Пермь богата не только деревянными скульптурами, но еще и мумиями. И их впервые за сто лет покажут в Государственном музее Востока. Мумии, правда, не совсем пермские, а все же египетские. Сто лет назад они поступили в фонды из Паноптикума - заведения, где посетителей развлекали разным трэшем и угаром. Саркофаги запихали в фонды, забыли на сто лет и только в 2021 году достали и исследовали.

Еще не открывшуюся выставку страшно разругал египтолог Виктор Солкин. Ему не понравился "розово-поросячий" цвет мумий. Однако оснований не верить, что так оно и было - нет. А желающие могут полюбопытствовать на египетско-пермский гламур и сделать свои выводы.

Когда: 5 апреля 2023 – 28 мая 2023

Где: Музей Востока, Никитский бульвар, д. 12 а

Цена: 200-400 рублей

Научиться делать декорации лучше Бориса Мессерера

В апреле Бахрушинский музей, вернее одно из подразделений под назанием Российский национальный музей музыки, открывает классную опцию к выставке "Театр Бориса Мессерера". Детям будут не просто показывать театральные работы Мессерера, а научат "делать как он и делать лучше него". Под руководством опытных педагогов ребята создадут эскизы декораций в техниках коллаж и граттаж. О взрослых тоже позаботились. Для них ведущие научные сотрудники музея прочтут серию лекций. Причем, одна из лекторов - это небезызвестная Оксана Карнович, балерина и глава музеев-квартир Майи Плисецкой и Галины Улановой. (Мы были на экскурсиях Оксаны и это супер).

Выставка "Театр Бориса Мессерера" открылась недавно и была посвящена 90-летию ныне здравствущего патриарха российской сцены и двоюродного брата Майи Плисецкой по совместительству. Гвозди программы - авторские эскизы занавесов, костюмов и декораций к знаменитым балетам "Кармен-сюита" Родиона Щедрина, "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича, "Подпоручик Киже" на музыку Сергея Прокофьева.

Когда: начиная со 2 апреля

Где: Российский национальный музей музыки

Цена билета: 600-700 рублей

Сергей Кузнецов. Церковь Санта-Мария-делла-Салюте, Венеция 2022. Фото: Предоставлено галереей «Триумф»

Оценить творчество главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Интересная опция от Третьяковской галереи - знакомить с творчеством сильных мира сего. С 13 апреля можно будет оценить творчество главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Два года назад у Сергея Олеговича была интересная выставка акварелей в галерее "Триумф". На сей раз обещают показать работы, написанные углем по картону и выполненные специально к выставке. Это будет интересно, поскольку Сергей Кузнецов считается гуру архитектурного рисунка, который всячески пропагандирует, причем, не только в России, но и в Европах и Америках.

Когда: 13 апреля

Где: Новая Третьяковка, крымский вал, 10, Западное крыло, зал 4

Цена билета: от 400 рублей

Выставка посмертных масок

Звучит страшновато, но событие на самом деле масштабное. Дело в том, что в Третьяковской галерее хранится огромное количество посмертных масок, выполненных главным кремлевским скульптором Сергеем Меркуловым, которые почти никогда и нигде не показывались. Как-то на одной выставке мне довелось беседовать с пожилой сотрудницей галерееи, которая вздыхала, что-де, руководству вообще не нравится эта тема и что, вроде бы, маски хотят отослать куда-то подальше. Неизвестно, насколько это правда и насколько изменились планы галереи, но в Инженерном корпусе грядет страшно интересная выставка In Memoriam. Остановленное время. Впервые Третьяковская галерея покажет посмертные маски выдающихся личностей. Причем, там будут не только работы Меркуллова, но и его предшественников. Даже маску Гоголя обещают показать.

Где: Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12, 3-й этаж

Когда: 26 апреля

Цена билета: от 400 рублей

Николай Васильевич Гоголь. 1852. Отлив конца XIX - начала ХХ вв. Посмертная маска. Гипс.

Прогуляться по вселенной Джорджа Лукаса

Накануне Дня Звездных войн (он отмечается 4 мая) на ВДНХ откроется выставка-косплей "В далекой-далекой Галактике".

Организаторы у выставки те же, что привозили нам в свое время "Террактотую армию Китая" и инсталляцию по мотивам творчества Бэнкси.

- Нынешняя выставка создана фанатами "Звездных войн" для фанатов, - говорит куратор Лукас Актемиров.

На площади более 1600 квадратных метров воссоздадут атмосферу "Звездных войн": локации, технику, героев. Нас встретит принцесса Лея, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер и Магистр Йода, само собой. Можно будет посидеть за рулем штурмовика (воссоздали более десятка единиц космической техники в натуральную величину), пощупать костюмы, в том числе, высокодетадизированный наряд королевы Падме Амидалы. Многочисленные экспонаты и ландшафты иных планет займут аж два этажа.

Где: Москва, Проспект Мира, 119 стр. 21 (ВДНХ, Павильон №21)

Когда: с 28 апреля

Цена билета: от 1300 рублей