«Набрала полтора кило и катаешься как мешок картошки»: отец восьмилетней фигуристки шокировал методами воспитания «будущей чемпионки»

Михаил Лебедев и его дочь фигуристка. Фото: социальные сети

История завертелась, когда независимый эксперт в сфере фигурного катания Елена Родина опубликовал ролик. На кадрах: ребенок в истерике кубарем летит на пол, а мужской голос за кадром поучает чадо. Герои драмы Михаил Лебедев и его дочь фигуристка.

— Это видео анонимно прислали мне на почту. На нем ребенка унижает и швыряет на пол собственный отец, — объяснила Родина.

Восьмилетняя спортсменка тренируется в команде Этери Тутберидзе в ледовом дворце «Хрустальный». Сакральный для российского фигурного катания комплекс. Тут занимались олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Юлия Липницкая, Камила Валиева, Евгения Медведева.

«ТАК ВЕДУТ СЕБЯ 80% РОДИТЕЛЕЙ»

После поста Родиной пользователи полезли на YouTube-канал и прочие соцсети дочери Лебедева. У юной спортсменки аккаунтов — как у большой звезды. А на видео не только блестящие прокаты и приветы подписчикам. Но и подноготная. Папа то отчитает миниатюрную девочку за то, что та «прибавила в весе». На другом малышка в слезах уходит со льда:

— Это нестерпимая боль, — произносит страшные слова ребенок.

— Я же говорил: заплачешь, в ресторан не пойдем, — парирует отец.

Было бы нечестно утверждать, что подобные сцены сплошь и рядом в видеохронике. Но «дичь» проскальзывает. Папка может поругать дюймовочку, что та (о, ужас!) набрала полтора кило «На льду как мешок с картошкой ездишь» — говорит он. А чтобы согнать их малышка прыгает с утяжелителями на ногах и штурмует беговую дорожку. Если сложить пазлы, выглядит все хрестоматийно: амбиции родителей и потенциальная психологическая травма для ребенка.

— Почему наши фигуристы молчат? Они же все выросли в такой обстановке, — негодует Елена Родина. — Вы думаете, это уникальный случай? Увы и ах! 80% родителей так ведут себя в раздевалках со своими детьми и считают это нормой. Еще и тренеры этому способствуют. И Трусова, и Валиева, и Загитова — все выросли в такой обстановке! Почему же они, пользуясь своей медийностью и влиянием, не хотят об этом говорить, спасать от этого ужаса детей?

У юной спортсменки аккаунтов — как у большой звезды. Фото: социальные сети

«КОШКИ НА ДУШЕ СКРЕБУТСЯ»

Лебедевы приехали в Москву из Нижнего Новгорода. Отец — хоккеист-любитель, работает на предприятии, которое выпускает трубы. Мама — ведет блог про кулинарию. В разговоре с корреспондентом kp.ru, Михаил сказал, что не знает, откуда взялось видео.

— Многие завидуют популярности нашего канала, считая себя недооцененными и пытаются хоть как-то добавить ложку дегтя в бочку с медом. Я изначально не отрицал (подлинность видео — прим.авт.), а говорил что все очень похоже на нас. Но смущало то, что это были осенние вещи. И почему именно сейчас это попало в сеть? Так же смущал мой голос. Я долго пытался вспомнить этот момент и не наложен ли звук из какой-то другой ситуации, — ответил Лебедев.

У фигуристки по две-три тренировки в день и «полтора дня выходных для восстановления». Ребенка готовят к участию в первенстве России.

— Мирослава безусловно хочет заниматься фигурным катанием и никто ее не заставляет. Для нее самое страшное наказание это когда я говорю, что заканчиваем спорт и едем домой, — объяснил Михаил.

— Почему тема веса и питания ребенка вас особенно волнует?

— Это ключевое для каждого спортсмена, так как лишний вес это практически гарантированная травма. Но это не значит, что мы морим голодом детей, абсолютно нет, у них сбалансированное полезное питание.

— Допускаете ли вы, что были чрезмерно строги, грубы с дочерью?

— Конечно, я тоже любой конфликт с ребенком пропускаю через себя, где порой возникают мысли, что немного переборщил. И у самого от этого кошки на душе скребутся. Я очень люблю своих детей и желаю им только самого лучшего.

— Дочка — ваш «проект»?

— Нет, она моя дочь, а я лишь помогаю ей понять какие-то сложные моменты как в спорте так и в обычной жизни. Проектом я бы назвал только сам YouTube канал, так как для меня это очень интересный опыт и дополнительный доход. Сама Мирослава тоже любит и просит, чтобы я снял ее танцы, игры, как готовит и тренировки. Да, у Мирославы огромное количество зрителей и болельщиков, в том числе за границей которые желают ей добра и побед. Она безусловно перспективная спортсменка и добьется многого.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему родители рьяно заставляют детей заниматься спортом?

Отвечает мастер спорта международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова:

«Чаще всего потому, что они — родители — так решили. Многие взрослые ориентируются на свой опыт: возможно, к ним родительская любовь приходила через заслуги. Кто-то закрывает собственный гештальт нереализованных спортивных целей.

Родитель должен сохранять свои функции: поддерживающую, любящую, компенсирующую. А тренировками занимается тренер. При этом спорт — это развитие, большая нагрузка и дисциплина. В этом и польза для ребенка. Развитие навыка возможно через научение и преодоление. Только в постоянном дозированном стрессе спортсмен расширяет свои двигательные и психологические рубежи.

Но следует помнить, что жесткая стимуляция в спортивном подходе дает быстрый откат: нежелание быть там, где больно и плохо. Спортивная секция для ребенка превращается в ненавистную «камеру пыток».

Большие спортивные достижения сопряжены с нагрузкой, стрессом и дисциплиной. Но не насилием. Педагогический подход и тренерская деятельность не имеют ничего общего с издевательствами. Задача сильного не победить слабого, а помочь стать сильным».

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