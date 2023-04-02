«Каждый молился, чтобы это был не его ребенок»: свидетели рассказали о мальчике, утонувшем в бассейне на севере Москвы

Сотрудники учреждения признаются, что сами не понимают, что именно и как случилось. Фото: спортивный комплекс «Умка»

- Сначала закричала девочка, потом в бассейн кинулся тренер. Мальчика достали из воды, минут 20 пытались откачать. В это время другие тренеры выводили детей в раздевалки. Все это мне потом рассказал сын. Мы, взрослые, внутрь зайти не могли – таковы правила. Стояли снаружи, слышали, что чей-то ребенок утонул, и, наверное, каждый молился, чтоб это был не его, - так родители описывают ЧП, которое произошло 1 апреля в бассейне «Умка» на севере Москвы.

В столичной прокуратуре рассказали: по предварительным данным, 7-летний мальчик прыгнул в воду и не смог самостоятельно всплыть. Ему оказали первую помощь, но по дороге у больницу в автомобиле «Скорой помощи» он скончался.

В ГСУ СК России по Московской области уже возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

- Следователи осматривают записи камер видеонаблюдения, допрашивают сотрудников спортивного комплекса на ул. Левобережной, изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве.

Как такое может быть, что в многолюдном бассейне, где дети, по идее, занимаются под присмотром тренеров, произошла такая трагедия?

- Мы сами не понимаем, что именно и как случилось, - признался журналисту KP.RU один из сотрудников учреждения. - Есть строгие правила, тренер дает задание группе и следит за его выполнением. Тем детям, которые не умеют плавать совсем или делают это плохо, выдаются нарукавники или жилетки. К общей группе таких даже не допускают – за ними нужен глаз да глаз, поэтому им рекомендуют сперва походить на индивидуальные занятия.

25-метровый бассейн спортивного комплекса поделен на 5 дорожек. Занятия для детей с 7 до 9 лет 1 апреля начинались с 16.00 и продолжались до 17.30, свободного посещения на этот интервал не было предусмотрено, а значит, ребенок никак не мог «бултыхаться» там с родителями.

- Наша группа пришла на занятие к 17.30, начали разминаться. В это время в бассейне плавали еще дети помладше – после занятия у них было время дл свободного плавания. На тот момент у бассейна были сразу 3 тренера. Что именно произошло с тем мальчиком мой ребенок не видел, но тот был без нарукавников, а значит, не новичок. - рассказала корреспонденту KP.RU одна из мам, чей ребенок находился у бассейна в момент ЧП.

Кто именно ответит за гибель ребенка, пока не ясно. Однако санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают штраф до полумиллиона рублей, принудительные работы и реальное лишение свободы на срок до 6 лет.