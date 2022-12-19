Гигантские белые конусы - на входе в «Физтех» и велодорожка с пунктом проката - около «Гольяново». Какими будут новые станции метро в Москве

Проектное решение будущей станции метро "Физтех". Фото: mos.ru

В московском метро главным проектом последних лет стала Большая кольцевая линия (БКЛ). Напомним, ее открытие планируется в начале 2023 года. Технический пуск уже провели для двух из трёх финальных отрезков БКЛ - на северо-восточном участке от «Электрозаводской» до «Савеловской» и южном участке от «Каховской» до «Каширской». Другие линии, как действующие, так и будущие, тоже не забыты.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что сейчас происходит на остальных создаваемых станциях подземки.

Арбатско-Покровская линия

Проектировщики выбрали место для двух новых станций на исторических ветках. Одна из них - «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии. Дополнительный участок длиной 2,6 километра протянут здесь от «Щелковской». Перегонные тоннели будут копать под Уральской и Уссурийской улицами на глубине от 10 до 23 метров. А сама станция «Гольяново» разместится на пересечении улиц Уссурийская и Сахалинская (см. схему).

Из двух вестибюлей, совмещенных с подземными пешеходными переходами, пассажиры метро смогут выйти на обе стороны Уссурийской улицы. При этом автобусную остановку «Уссурийская улица, 4» перенесут ближе к выходу из подземки. Рядом во время комплексного благоустройства проложат пешеходные дорожки между станцией метро и ближайшими жилыми кварталами. На Уральской и Уссурийской улицах появится велодорожка с пунктами велопроката и парковками для велосипедов. К строительству станции планируют приступить в 2023 году.

Фото: mos.ru

В чем польза: продление Арбатско-Покровской линии ускорит поездки по городу порядка 70 тысяч жителей района Гольяново. Из них 30 тысяч человек получат метро буквально в нескольких шагах от дома. В среднем в пути по разным маршрутам в подземке они смогут сэкономить около 20 минут. А станция метро «Щёлковская» разгрузится примерно на 25%.

Когда откроют: ориентировочно в 2025 году.

Кольцевая линия

Ещё одна дополнительная станция на действующем маршруте - «Суворовская». Ее разместят между «Новослободской» и «Проспектом Мира», под южным участком Суворовской площади (см. схему). При этом свяжут пересадкой со станцией «Достоевская» на Люблинско-Дмитровской линии.

При прокладке Кольцевой линии в 50-е годы прошлого века на подземном перегоне оставили место для сооружения центрального зала и боковых платформ будущей «Суворовской». Законсервированное строительство этой станции возобновилось в середине декабря 2022-го. Решение об этом ранее принял мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сейчас возле театра Российской армии обустроена площадка, которая занимается выдачей породы, - сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв. - Построена шахта, от которой строителям предстоит пробиваться тоннелями горным способом, часто вручную, к месту будущей станции».

По его словам, при создании «Суворовской» придется обойтись без тоннелепроходческого щита. Все потому, что для спуска такой махины под землю нужен большой котлован, а места для него на стройплощадке просто нет. Поэтому и станцию будут строить дольше, чем принято. Пассажирам придётся ждать ее в итоге около пяти лет.

Фото: mos.ru

Среди станций метро «Суворовская» станет первой, оснащённой траволаторами - бегущей подъёмной лентой без ступеней. Ими соединят ее возможный второй вестибюль на пересечении Олимпийского проспекта с улицей Дурова с самой станцией. Для этого три блока по четыре траволатора поставят в подземном переходе длиной 350 метров. Пассажиры смогут пробежать весь переход всего за шесть минут.

Фото: mos.ru

В чем польза: «Суворовская» свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро. Благодаря этому у пассажиров появятся дополнительные маршруты. Новая пересадка ускорит поездки для жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской. Параллельно станция «Проспект Мира» разгрузится примерно на 30%.

Когда откроют: примерно в 2027 году.

Люблинско-Дмитровская линия

Новую станцию салатовой ветки «Физтех» оформят в виде храма науки. Рядом с ней находится Московский физико-технический институт. Научную тему обыграли, превратив станционные колонны в гигантские перевёрнутые конусы. Проект согласовала Москомархитектура.

Конусообразными колоннами украсят и наземный вестибюль станции. В нем разместятся кассовый зал и эскалаторный спуск. Между ними - витражи в алюминиевой «рамке» черного цвета.

Фото: mos.ru

«В торцах широких лавочек округлой формы встроены светильники, а сами скамьи служат основанием для информационных конструкций, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Название станции на путевых стенах выполнят из нержавейки».

Фото: mos.ru

В чем польза: для жителей столичного района Северный и соседних поселений Московской области время поездки до центра города сократится на 15 минут. При этом разгрузится Дмитровское шоссе.

Когда откроют: в 2023 году.

Бирюлевская линия

Дизайн двух станций «Лебедянская» и «Остров Мечты» превращает их в настоящее арт-пространство. «Остров Мечты» раскрасят бело-красно-чёрными узорами. Для отделки возьмут металлические кассеты, алюминиевые панели и полированный гранит Санарский и Цветок Урала. Рисунки на стенах и потолке платформенного зала станут символом соединения двух миров: земного и подземного.

Проект станции метро "Остров мечты". Фото: mos.ru

Проект станции метро "Остров мечты". Фото: mos.ru

Проект станции метро "Остров мечты". Фото: mos.ru

«Лебедянскую» посвятили достижениям российской промышленности и сырьевой «кладовой» страны. Поэтому главным материалом в отделке станции выбрали металл. Станционный зал и уличный павильон украшает элемент с отверстиями, напоминающий лист прокатного металла.

Проект станции метро "Лебедянская". Фото: mos.ru

Проект станции метро "Лебедянская". Фото: mos.ru

В чем польза: благодаря «Лебедянской» удобнее станут поездки по городу для жителей района Бирюлёво Восточное. А «Островом Мечты» будут пользоваться посетители одноименного парка развлечений. Здесь также откроется дополнительная пересадка на Замоскворецкую линию.

Когда откроют: ориентировочно в 2027 году.