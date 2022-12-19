Собянин открыл новое производство кузовных деталей для автомобилей

Сегодня, 19 декабря, на юге города в районе Бирюлево Западное мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей, построенный ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ). Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва продолжает возрождение отечественного автопрома. Уже возобновил сборку автомобилей столичный завод «Москвич». Сегодня, 19 декабря, на юге города в районе Бирюлево Западное мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей, построенный ООО «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ).

«В Москве открылся большой завод автокомпонентов, в котором может производиться до 12 миллионов единиц продукции, - сообщил Собянин. - В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны. Завод станет основой для возрождения российского автопрома».

Конкретно

Новое производство разместилось на площади 36,6 тысячи квадратных метров. Для завода столичные власти выделили земельный участок в 3,25 гектара.

В цехах работает 112 единиц современного промышленного оборудования. Сюда входят, например, линии и прессы холодной штамповки, раскроечно-заготовительная прессовая линия, обрабатывающие центры с ЧПУ, координатно-измерительная машина.

На заводе создано более 200 рабочих мест. Он может выпускать более 150 видов штампованных деталей. При этом используется только российское сырье. Всего в год предприятие будет производить до 12 миллионов деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей.

В 2023 году производственные мощности завода планируется загрузить до 60-70% за счёт контрактов с АвтоВАЗом и китайским производителем Haval, а также заказов от PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automotive) Рус, UzAuto и ФГУП «НАМИ». В перспективе продукцию «ААТ» может использовать и московский завод «Москвич».

Кстати

Специальный инвестиционный контракт, оформленный с инвестором, даёт ему льготы по аренде земли и снижение налога на прибыль. В 2019 году проекту создания нового завода «ААТ» был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Это позволило инвестору уменьшить региональные налоги примерно на 25%.

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