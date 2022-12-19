Беличий бэби-бум. Почему в Москве резко увеличилось число белок

За последнее десятилетие популяция белок в парках столицы увеличилась в два раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А теперь к действительно важным новостям. Наши читатели заметили: уж больно много белок в Москве. Может, причина белко-бума - ковидный карантин? Когда все сидели в четырех стенах и не мешали природе. Или череда удачных совпадений - и люди просто натыкаются на этих животных…

— По нашим данным, за последние два года белка — самый многочисленный зверь, который обитает на природных территориях Москвы. А за последнее десятилетие их популяция увеличилась в два раза, — подтверждает наблюдения читателей в разговоре с kp.ru заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Эксперт объясняет: так как в Москве много природных территорий (50% площади занимают зеленые территории) — белкам комфортно. А значит, и размножаются они активно. Плюс «Мосприрода» проводит эколого-просветительские кампании: рассказывают, как и чем подкармливать животных. Поэтому стало больше горожан, которые правильно помогают белкам.

— Сегодня реально увидеть белку на уровне собственного балкона, если вы живете близко к природным территориям. Однако я не могу назвать белку городским животным. Они любопытные, но прежде всего, когда начинается недостаток корма. Но потом возвращаются в укромные места. В природе белки питаются насекомыми, личинками, вредителями, растительными кормами — семенами, орехами, — говорит Вера Струкова.

Чрезмерно подкармливать их не советуют: иначе у животного притупляются природные инстинкты. Оно ленится искать корм самостоятельно. Подкармливайте зимой, особенно в сильные морозы. На подкормочные площадки на природных территориях можно принести несоленые нежареные семечки, грецкие орехи, желуди, кедровые орехи, фундук в скорлупе, сушеные яблоки. Только не кормите с рук: неосторожное движение - и белка может сделать «кусь».

Белки любопытны, прежде всего, когда начинается недостаток корма. Но потом зверьки возвращаются в укромные места. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нацпарке «Лосиный остров», который занимает часть Москвы и Подмосковья, говорят, что на своей территории значительного роста популяции белок не заметили. Дипломатично сообщают: «естественный прирост численности».

— Для этого существуют объективные причины: прошлая зима выдалась достаточно теплой, без значительных температурных колебаний. Лето 2022 года было теплое. Специалисты отмечают «урожайность». Много грибов, орехов — было, чем питаться и отложить про запас на зиму, — рассказывает научный сотрудник отдела науки национального парка Карина Фоменко.

— В декабре еще не было суровых морозов. Сейчас не холодно, белки проявляют активность и выходят навстречу к посетителям лесопарковых территорий в надежде на подкормку. В том, что белок стали видеть чаще, есть и заслуга людей. Много подкормочных площадок, где оставляют еду для животных. А площадки эти, как правило, вдоль маршрутов, где гуляют жители. Белки привыкли, что их не трогают, их кормят, вот и «выходят к людям». В природе у белки есть интересная функция. Она делает себе «кладовые». И часто забывает про них! В результате семена из этих запасов попадают в почву и могут взойти новые растения. Так белки становятся участниками естественного лесовосстановления.

Кстати

Иногда видят черных белок

Такие сообщения три года назад были от гуляющих в Тимирязевском лесу, а в этом году — из Химкинского лесопарка, Битцевского леса. Вообще, в Москве водится белка обыкновенная — привычные всем «рыжики», которые сереют к зиме. Черная белка (она же лисья белка) для наших широт — экзотика. Есть три версии их появления.

1. Мигрировали из Восточной Сибири. Да, путь занимает пару тысяч километров. Но зоологи говорят, что версия имеет право на жизнь.

2. «Бегунки» из квартир: держит кто-нибудь зверушку, а потом она сбегает. Или же нерадивый хозяин сам выпускает ее.

3. Это меланистическая форма привычной всем рыжей белки. Меланизм — когда часть особей одного вида по каким-то «природным» причинам приобретает более темный окрас. И передается он по наследству.