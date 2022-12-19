44 млрд рублей инвестиций помогла привлечь Корпорация развития Московской области с начала 2022 года

Фото пресс-службы Корпорации развития Московской области

Почти 20% компаний-инвесторов, который пришли в Подмосковье с начала текущего года, занимаются металлообработкой. Об этом сообщили в Корпорации развития Московской области (КРМО), подводя предварительные итоги 2022 года.

Самые популярные направления, в которых работают новые инвесторы, выглядят так. 19% - обработка металла, 17% - пищевая промышленность, по 9,8 - химическая промышленность и производство стройматериалов.

- В 2022 при содействии Корпорации развития Московской области был привлечен 51 инвестор с общим объемом инвестиций свыше 44 млрд рублей, - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Реализация этих проектов позволит создать в Подмосковье более 4 тысяч рабочих мест.

Помимо вышеперечисленных направлений бизнеса, инвесторы собираются открыть в Подмосковье предприятия по производству оборудования для переработки пластика, медицинских изделий и лекарственных препаратов, кормов для животных и пищевых продуктов.

Как отмечают в Корпорации развития, многие проекты связаны с импортозамещением товаров, которые ранее либо завозились в Россию из-за границы, либо производились здесь, но зарубежными компаниями, которые в последние месяцы ушли с рынка.

- Несмотря на кризис, ситуация не выглядит критичной. У нас снизился объем привлечения относительно прошлого года, но не существенно, - отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин. - С начала года Корпорация развития Московской области получила 275 заявок от представителей среднего и крупного бизнеса. Это достаточно высокие показатели. Новые проекты могут принести экономике Подмосковья более 140 миллиардов рублей.

По словам главы КРМО, в текущем году поставленные губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым задачи по привлечению инвестиций в экономику Подмосковья были выполнены.