«Мы к этой задаче отнесемся с максимальным вниманием»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв - о поручении Владимира Путина обеспечить участками героев СВО

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область уже приступила к реализации сегодняшнего поручения Президента России. Напомним, Владимир Путин подписал распоряжение, в котором рекомендовал главам нескольких регионов запустить дополнительные меры поддержки для отличившихся в зоне СВО, а также семей погибших. Глава государства обратился к руководителям Московской области, Крыма, Севастополя и попросил рассмотреть вопрос о безвозмездном выделении земельных участков для героев специальной военной операции, а также для семей раненых и погибших бойцов.

- Мы к этой задаче отнесемся с максимальным вниманием, - написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале. - Дал команду профильному заму разработать порядок, правила и условия предоставления таких участков, проработать с главами муниципалитетов, при необходимости - и с Мособлдумой принятие соответствующих законодательных актов.

Губернатор также отметил, что конкретные решения будут приниматься после консультаций с самими военнослужащими.

- Важно услышать и военных, понять, какие пожелания у них и их семей. Мы в регулярном контакте с командирами и с близкими участников СВО. Обязательно поднимем эту тему и внимательно отнесемся ко всем запросам.

Напомним, ранее Андрей Воробьёв сообщил, что введенные для семей мобилизованных и добровольцев льготы в Московской области будут также распространяться и на близких военнослужащих-контрактников, в также бойцов Росгвардии, служащих в зоне СВО.