Новые места отдыха в Москве: Русская тайга - в Дорогомилово, приморская гавань - в Печатниках

На западе столицы в Дорогомилово вырастет настоящая русская тайга. Около жилого комплекса на берегу Москвы-реки высадят более 500 деревьев-крупномеров, из них 70 процентов - хвойные породы. Фото: riverpark-kutuzovskiy.ru

Во время благоустройства в новых кварталах города появится больше комфортных общественных пространств. Сюда смогут приходить не только жители соседних домов, но и все желающие.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что и где изменится уже в ближайшие три года.

«ЗЕЛЁНЫЕ КОМНАТЫ» И САД ДЛЯ РЕЛАКСА

На западе столицы в Дорогомилово вырастет настоящая русская тайга. Около жилого комплекса на берегу Москвы-реки высадят более 500 деревьев-крупномеров, из них 70 процентов - хвойные породы. Всего здесь будет 43 разных вида растений, в основном таёжных.

«Жители смогут почувствовать себя, как в настоящем лесу, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Для этого высадят сосны, ели, туи, клен, а также десятки видов кустарников. Они смогут оставаться зелёными весь год, украшая общественное пространство даже зимой».

Среди зелени создадут несколько зон - для спокойного отдыха, для проведения праздников, «зеленые комнаты» из живых растений, открытый солярий и сад для релакса. Рядом откроется торговая галерея с фермерскими лавками, ресторанами и фитнес-клубом.

Где: ст. м. «Фили», Кутузовский пр-д, вл. 16А/1.

Фото: lakemsk.ru

ТАМ ЛИЛИИ ЦВЕТУТ

На северо-востоке города в Свиблово откроется двухуровневое дворовое пространство с ландшафтным садом на берегу Капустинского пруда. Нижний «этаж» разместится на подступах к жилому комплексу. Верхний устроят рядом - на кровле одноэтажного строения. Здесь на детской площадке поставят лазалку-«волну», слуховые трубы и игровые арт-конструкции.

Фото: stroi.mos.ru

Главный вход в здание украсят садом с живой изгородью и зеркальной композицией. Соседство с прудом обыграют с помощью декоративных деталей в виде водяных лилий на садовой мебели и светильниках. Около воды появится амфитеатр, где можно устроить мини-офис на свежем воздухе или почитать книгу.

Где: ст. м. «Свиблово», ул. Снежная, вл. 22, корп. 3.

Фото: stroi.mos.ru

БАССЕЙН НА НАБЕРЕЖНОЙ

На юге столицы в Печатниках акваторию Южного речного порта превратят в «приморскую гавань». Вдоль воды проложат пешеходную набережную, а на ней соорудят понтонный бассейн. Рядом устроят марину для яхт и катеров.

На крыше соседнего здания вырастет сад с зонами отдыха. В галерее откроются кафе и торговые точки. Игровые площадки для малышей построят из природных материалов. Для детей постарше крутые горки «укатают» в холмистый рельеф.

Где: ст. м. «Печатники», ул. Южнопортовая, вл. 42/1.

Фото: stroi.mos.ru

ПРОКАТИМСЯ НА «СИНИЧКЕ»

В центре столицы около делового комплекса «Москва-Сити» строящийся многофункциональный комплекс «Империя II» и Пресненскую набережную соединят пешеходным переходом с причалом. Это будет надземное сооружение в виде эстакады. Внутри, кроме зоны для обслуживания пассажиров речных трамвайчиков, откроются магазины и кафе. Сюда будут приходить в том числе и новые электрические суда, которые запустят уже в этом году на Москве-реке. Напомним, они начнут курсировать как общественный водный транспорт по специальному расписанию. Проезд в них можно оплатить картой «Тройка», банковской картой и городскими проездными билетами. Имя первого электросудна - «Синичка» в честь притока Яузы. Второе плавсредство назвали «Филька» - малая река на западе столицы.

Где: ст. м. «Выставочная», Пресненская наб., в районе моста Багратион.

Фото: stroi.mos.ru

ИЗГОРОДЬ - ЖИВАЯ

На северо-западе в Покровском-Стрешневе появится прогулочный бульвар со спортивной площадкой и воркаут-комплексом с уличными тренажерами. Рядом поставят стол для настольного тенниса.

Вдоль пешеходного маршрута уже высадили 69 деревьев разных пород - липы, сосны, клены. К ним добавили 29 кустов сирени и более 4,2 тысячи кустарников в живой изгороди, а также цветники. Здесь проложат велосипедные и беговые дорожки.

Где: ст. м. «Спартак», ул. Лётная, вл. 95Б.