В Москве 3 апреля открылся пункт отбора на военную службу по контракту

Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал о работе пункт отбора на службу по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице 3 апреля открылся пункт отбора на военную службу по контракту, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам пункт, размещенный по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, будет работать по принципу «одного окна». Подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы можно будет в одном месте.

«Со всеми кандидатами будут проведены мероприятия по отбору на контракт по принципу одного окна, не выходя за территорию этого здания. Вся логистика продумана с учетом пожеланий тех, кто уже на контракте бывал», - рассказал Максим Локтев.

В пункте отбора жителям столицы, решившим отправиться служить по контракту, нужно будет пройти профессиональное собеседование. Его проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Кроме того, потенциальных кандидатов на военную службу осмотрят медики. В пункте отбора работают врачи всех необходимых специальностей. При этом углубленных обследований, по словам главного военного комиссара города, не потребуется – на помощь придет цифровизация.

«Городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет специалистам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья потенциального кандидата, поэтому в проведении углубленных медицинских исследований нет необходимости», - отметил Максим Локтев.

Пункт на улице Яблочкова работает по принципу «одного окна». Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

НА КАКОЙ СРОК МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ?

Срок прохождения военной службы по контракту, по словам главного военкома, будет определяться индивидуально для каждого кандидата. Минимальный срок составляет 11 месяцев. При заключении контракта будет обязательно учитываться профессиональный опыт человека.

«Если у кандидата есть серьезные компетенции, они будут обязательно использованы в Вооруженных силах. У каждого кандидата есть право выбора своей специальности», - подчеркнул Максим Локтев.

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ?

На службу принимаются граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Место жительства будущего контрактника значение не имеет: обратиться в пункт отбора могут как жители Москвы, так и приезжие из других регионов России или из стран ближнего зарубежья.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята, которые хотят служить по контракту, работают в Москве и зачастую представляют различные регионы. Учитываться этот факт не будет, нужно желание потенциального кандидата. Предусмотрена и такая опция для тех, кто не граждане Российской Федерации, из ближнего зарубежья, мы тоже этих кандидатов будет рассматривать и предлагать им военную службу по контракту», - сообщил Максим Локтев.

В КАКОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ ПУНКТ?

Пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерыва на обед. В будние дни – с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, в воскресенье - с 9:00 до 15:00.

Всю информацию об условиях набора на контрактную службу можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

Пункт отбора на улице Яблочкова может принимать до 100 человек в сутки, однако при необходимости, отметил Максим Локтев, его пропускная способность может увеличиться до 300 человек в день.

Потенциальных кандидатов на военную службу осматривают медики. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ЗАКЛЮЧИВШИЕ ДОГОВОР СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ?

- Единовременная выплата при подписании контракта - 195 тысяч рублей

Выплаты до отправки в зону СВО:

- Денежное довольствие 40-50 тысяч рублей.

- Выплата по указу Мэра Москвы - 50 тысяч рублей.

Итого: за полный календарный месяц военнослужащий получает 90-100 тысяч рублей.

Выплаты в зоне СВО:

Денежное довольствие 40-50 тысяч рублей.

Дополнительные выплаты за участие в СВО - 120-240 тысяч рублей.

Выплата по указу Мэра Москвы - 50 тысяч рублей.

Итого: 210-340 тысяч рублей за полный календарный месяц в зоне СВО.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛУЧАЮТ КОНТРАКТНИКИ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ?

- Ежемесячная выплата на детей от правительства Москвы - 18 770 рублей в месяц на каждого ребенка.

- Детей военнослужащих зачисляют с полутора лет в любой детский сад без очереди и без регистрации по месту жительства.

- Столичные власти выделяют около 200 тысяч рублей в год для обеспечения каждого ребенка бесплатным двухразовым питанием, бесплатной продленкой, кружками и секциями.

- Пожилые родственники военнослужащих старше 65 лет могут получить помощь соцработника на дому 3 раза в неделю, а также проживание в геронтологическом центре по показаниям здоровья.

- Семьи военнослужащих имеют льготы по оплате услуг ЖКХ (около 80 тысяч рублей в год).

- Ближайшие родственники контрактников могут получить бесплатное образование по выбранной специальности в лучших учебных заведениях страны.

Полную информацию обо всех положенных военнослужащим и членам их семей выплатам и льготам можно узнать на московском портале contract.mos.ru.