На северо-востоке Москвы снесли более 4,7 тысячи квадратных метров самостроя

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В районе Северное Медведково на северо-востоке столицы территорию освободили от самостроя. Нарушение обнаружено во время обследования участка площадью более 3,8 гектара по адресу: Полярный проезд, владение 18. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, незаконно были возведены четыре постройки. Их общая площадь - более 4,7 тысячи квадратных метров. В самострое функционировали автосалон, автосервис, шиномонтаж, автомойка, а также офисы.

«Здания были возведены без разрешительной документации, - отметил начальник ведомства. - Вопрос о сносе самостроя был рассмотрен в судебном порядке. Суд признал постройки самовольными и обязал владельца осуществить демонтаж».

По его словам, собственник не стал добровольно исполнять решение суда в положенный срок. Поэтому демонтаж провели силами Госинспекции по недвижимости. На сегодня незаконные постройки полностью снесены. На освобожденной площадке навели порядок и вывезли мусор.