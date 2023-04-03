«Мы понимаем, что это приоритетная задача»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину, как решается проблема обманутых дольщиков

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с Президентом России в Кремле доложил о том, как решается вопрос обманутых дольщиков. Напомним, для Подмосковья на протяжении многих лет это была одна из самых масштабных проблем. Это сейчас все деньги покупателей хранятся в банках на эскроу-счетах - застройщики не могут ими пользоваться до сдачи дома. А раньше строительство многих жилых комплексов становилось чем-то вроде финансовой пирамиды - верхушка компаний набирала деньги желающих приобрести жилье, обещая им золотые горы, потом начинала срывать сроки строительства, а в итоге и вовсе скрывалась с сотнями миллионов. Региону приходилось искать новых застройщиков, которые согласились бы довести объект до ума.

Тему дольщиков в беседе поднял сам Владимир Путин.

- Застарелые проблемы тоже надо решать. Обманутые дольщики у вас. Как там (решается проблема)? - спросил Президент.

- Если Вы помните, Владимир Владимирович, к Вам обращался житель Реутова, Новокосино - огромный дом, и он попросил Вас уделить внимание. Под Новый год мы сдали этот огромный дом, - отметил Андрей Воробьёв. - Слова благодарности просил и Вам передать за то, что этот проект был реализован. Но после того как Вы мне поставили задачу в 2020 году, мы направили серьезные ресурсы, усилия на решение проблем дольщиков. Их всего было 115 тысяч исторически в Московской области, сейчас осталось 17 тысяч. 17 800, если быть точным. Мы понимаем, что это приоритетная задача, и совместно с Правительством и «ДОМ.РФ» эту задачу решаем.

Ранее в министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что в течение 2022 года были восстановлены права 16,4 тысяч обманутых дольщиков. 14,7 тысяч из них получили ключи от долгожданного жилья в 104 многоквартирных домах. Остальным 1,7 тысячи человек были выплачены справедливые денежные компенсации.

С начала 2023 года список обманутых дольщиков сократился еще на более чем 2 тысячи человек. Более 900 граждан - в одном только марте. Ключи от новых квартир подучили жители Подольска и Красногорска, денежные компенсации - Ногинска и Дубны.