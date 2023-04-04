В Москве открылся единый пункт отбора желающих служить по контракту

Военный комиссар Москвы Максим Локтев рассказал о работе пункта отбора на службу по контракту. Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В специальной зоне у входа десяток мужчин разного возраста пишут за столиками заявления. Здесь поток - заполнив анкеты, часть ребят направляется в следующий кабинет, а вместо них заходят новые кандидаты.

- Я осенью уже был в зоне СВО, - рассказывает 42-летний москвич Алексей (на гражданке работает водителем грузовика). - Был мобилизован - сразу пришел в военкомат, как только получил повестку. Когда-то давно я проходил срочную службу в Чечне. В декабре 2022-го меня демобилизовали из армии, так как родился третий ребенок. А сейчас я сам прошусь по контракту в тот же инженерно-саперный батальон, где служил осенью. Почему иду? Знаю, что мой опыт там пригодится. Да и друзья у меня там. Стыдно перед ребятами, если дома останусь...

На улице Яблочкова, 5, стр. 1, в Москве (это СВАО, пять минут ходьбы от станции метро «Тимирязевская») открылся пункт отбора на военную службу по контракту. Это что-то вроде единого МФЦ для желающих стать профессиональным военным, контрактником.

37 ЛЕТ, СЕМЕЙНЫЙ, ЕСТЬ ДЕТИ

- Мы ждем здесь мужчин от 18 до 60 лет, - рассказывает военный комиссар Москвы Максим Локтев. - Со всеми приходящими сюда кандидатами проводится работа по принципу «одного окна» - не выходя из здания. Начиная от кабинета психолога, где специалисты анализируют, в каких войсках человека можно применить с учетом его специальных навыков - гражданских и военных, до медицинского осмотра.

При этом полковник Локтев отмечает, что необходимости проводить углубленный осмотр кандидатов прямо здесь нет необходимости.

- Как вы знаете, у всех москвичей есть электронные медицинские карты. Вся эта информация подгружена к нашей базе, мы сразу видим, нет ли у человека каких-либо хронических заболеваний. Те, кто не годен к военной службе, отсеиваются.

На данный момент пропускная способность пункта - до 100 человек в сутки. Но если понадобится, за счет увеличения количества сотрудников это число можно увеличить и до 300.

- Мы четыре дня работали в тестовом режиме, уточняли, где нужно что-то дополнительно наладить, чтобы принимать поток, - продолжает Максим Локтев. - А сегодня первый полноценный рабочий день. Если взять средний портрет мужчины, который пришел записываться сегодня с утра, - 37 лет, семейный, есть дети.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ОТЕЦ НАС ВОСПИТАЛ ПАТРИОТАМИ»

Приходящих на пункт у входа встречают волонтеры, которые помогают распечатать талоны. Дальше - заполнение анкеты, переход в зал ожидания, уже оттуда на большом экране по номеру талонов вызывают к тому или иному окошку - все как в обычном МФЦ.

Дальше - кабинеты с инструкторами, где проходит собеседование, затем врачи, затем тестирование у психолога.

По словам военкома Москвы, перечень военных специальностей, которые сейчас востребованы в армии, достаточно большой.

- В первую очередь нам нужны так называемые общевойсковики - пехота, танкисты, артиллерия, разведка. И операторы беспилотников, конечно же. Это тоже очень востребованная в зоне СВО специальность.

В углу одного из помещений сложены горкой вещмешки. Часть ребят уже готовится к отправке. Из столицы их везут в учебные центры, на полигоны. В зону СВО - только после курса подготовки и слаживания.

32-летнего Сергея провожает семья - отец, мать, младший братишка.

- У меня там (в зоне специальной военной операции. - Авт.) старший брат и друзья. Плюс отец в Афгане был, нас воспитал патриотами, - говорит парень.

Сидящий рядом мужчина лет пятидесяти пяти кивает:

- Учебка в Грозном и ровно два года в Афганистане - 101-й мотострелковый полк, Герат.

- Я во время срочной службы был танкистом, - дополняет Сергей. - Планирую, что и сейчас в танковые войска направят.

Пункт отбора на улице Яблочкова работает ежедневно, без выходных и перерывов. В будние дни - с 9.00 до 20.00. По субботам - с 9.00 до 18.00, по воскресеньям - с 9.00 до 15.00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях контракта можно получить по номеру телефона 117.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

• 11 месяцев - минимальный срок службы по контракту.

• Подать заявление на контракт в столичном пункте отбора могут и иногородние - например, те, кто работает в Москве, но имеет регистрацию в других регионах.