Синоптики Московского метеобюро удивили прогнозом погоды в Москве на Новый год 2023

Синоптики Московского метеобюро рассказали какая погода будет в Москве на Новый год Фото: Евгения ГУСЕВА

До Нового года осталось всего десять дней. Сугробы, которые намело аномальным снегопадом в минувшие выходные, сделали город похожим на декорации к зимней сказке (хорошо бы еще по мановению волшебной палочки откапывать от снега автомобили).

Однако в конце недели Гидрометцентр России обещает оттепель - с четверга и до воскресенья, 22 - 25 декабря, в столице +2…+3 градуса. Белые сугробы превратятся в серую снежную кашу и лужи.

Синоптики Московского метеобюро рассказали KP.RU, какая погода будет в Москве на Новый год 2023. Метеорологи надеются, что в последние дни декабря погоду в столице будет определять антициклон. Атлантический циклон, который принесёт оттепель, уйдет дальше на восток. На его место («в тыл» циклона, как говорят метеорологи) хлынет холодный воздух из Арктики, сформируется антициклон. А значит, у нас есть все шансы на морозец и перерыв в снегопадах.

- По предварительным прогнозам, в Новогоднюю ночь в Москве -10..-15 градусов, а уже к 1 января они ослабеют до -3..-8 градусов, - считают в Московском метеобюро.

Декабрь 2022 в Москве по средней температуре пока на 1,7 градуса холоднее климатической нормы - редкий случай в эпоху глобального потепления. Снега же выпало почти вдвое больше, чем обычно: 93 мм при норме 51 мм.