Только не черный хлеб. Жителям Москвы рассказали, как правильно кормить уток зимой

Главное, не давать вредную пищу Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Очередную памятку опубликовали специалисты Мосприроды. В ней прописаны правила подкормки водоплавающих птиц.

Известно, что москвичи любят помогать пернатым, но, к сожалению, далеко не всегда это можно назвать помощью. Например, чёрный хлеб, который сердобольные хозяйки тащат в городские парки, вызывает у птиц большие проблемы с желудочно-кишечным трактом, вплоть до гибели. Кроме этого, из-за мучных изделий происходит ожирение внутренних органов - после чего утка не может не то что летать, но и нормально ходить.

В этом году наряду с кряквами и огарями зимовать в Москве остались мандаринки, чирки-свистунки и хохлатые чернети. Подкармливать их следует только при отрицательной температуре. То есть сейчас - самое время. И делать это лучше на специальных кормовых площадках (птицы запоминают эти места и целенаправленно туда приплывают). Причём корм надо оставлять на берегу, а не кидать в воду, загрязняя водоём.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рекомендуют не экспериментировать с едой и давать водоплавающим птицам специализированный комбикорм (7-килограммовый мешок стоит 500 руб).

- Главное, не давать вредную пищу, - напоминают орнитологи. - А это - любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной и свежий белый хлеб, сдоба, пшено, фрукты, миндаль.

Если неохота идти за комбикормом, есть альтернативные варианты.

- Можно принести из дома отварных или свежих овощей (лучше всего зелёных), - рассказал «КП» руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин. - Творог. Разваренную крупу, перемешанную с сырой печенью. Даже собачьи консервы. Фрукты тоже сгодятся, но их желательно порезать на кусочки, чтобы птицам было удобнее есть.

Некоторые задаются детским вопросом, а зачем утки вообще нужны. Только, простите, гадят на берегу и крякают. На самом деле, они являются существенной цепью в биоценозе. Чистят пруды от зарослей, поедают личинки комаров, уничтожают беспозвоночных и семена всяких сорных растений.