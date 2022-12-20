«Движение первых»: В Подмосковье будут созданы первичные и местные отделения нового всероссийского движения детей и молодежи

Фото пресс-службы правительства Московской области

Делегация Московской области принимает участие в первом съезде нового всероссийского движения детей и молодежи, который сейчас проходит в Москве. Вчера участники из всех регионов России выбрали название организации - «Движение первых». Тем временем в Красногорске собрался первый Координационный совет при губернаторе по взаимодействию с «ДП».

- В июле этого года по поручению Президента было создано новое движение, оно должно прийти на смену, объединить уже существующие организации, такие как «Юнарамия», Российское движение школьников и другие, - напомнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - Сейчас проходит первый Съезд РДДМ на федеральном уровне. По его итогам будут определены цели и задачи, которые мы начнем реализовывать.

У нового движения большие перспективы развития. Напомним, в Подмосковье сейчас насчитывается более 1 млн школьников и более 70 тысяч студентов колледжей.

К слову, в Московской области начали создавать базис для будущей работы заранее. Несколько недель назад региональные Министерство информационных и социальных коммуникаций и Минобр провели Креативную сессию с руководителями молодежных центров, школьниками и их родителями. А на прошлой неделе прошла Стратегическая сессия с членами подмосковной делегации, которые в итоге отправились на съезд. В эту команду вошли 17 человек: педагог, родитель, 3 студента и 12 школьников.

«Мы проводили социологию и попытались узнать, что ребята и наставники ждут от нового движения. Прежде всего, хотят, чтобы оно было искренним, актуальным, с использованием современных методов работы, без формальных подходов, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Что касается событийности, то ребята ожидают спортивные и профориентационные мероприятия, марафоны, соревнования по киберспорту и волонтерские проекты, в том числе, челленджи по передаче «Доброго дела».

По словам министра, детям и подросткам очень нравится возможность общаться со сверстниками из других регионов, делиться с ними опытом, знакомиться с новыми интересными людьми.

- Движение должно восприниматься, как знак качества, как сообщество передовых и всесторонне развитых детей и молодежи.

По словам Екатерины Швелидзе на данном этапе важно сформировать первичные отделения «Движения первых» во всех городских округах - на базе школ и колледжей.