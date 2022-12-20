Четырехуровневая система мониторинга пожаров: В Подмосковье за безопасностью лесов будет следить искусственный интеллект

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область продолжает внедрять цифровые решения в самых разных сферах. Искусственный интеллект планируют подключить и к системе мониторинга лесов - по обнаружению лесных пожаров. Тут все логично: чем быстрее обнаружили возгорание, тем оперативнее среагировали.

- Сейчас пожароопасную обстановку в регионе отслеживают с помощью четырехуровневой системы мониторинга, которая включает в себя наземное и авиапатрулирование, видео и космомониторинг, - объясняет курирующий Комлесхоз зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Для выезда на тушение лесопожарным формированиям необходима точная геолокация. Поэтому сейчас, для подтверждения возгорания выезжает сотрудник лесничества, чтобы рассчитать, какие силы и средства и откуда должны быть отправлены.

Теперь же к «пожарной» аналитике будут привлекать искусственный интеллект. Как отметил Георгий Филимонов, в 2023 году по области установят еще 20 видеокамер, которые будут следить за лесами, а в систему мониторинга внедрят искусственный интеллект. Что это даст? Камера сможет точно определять точку возгорания и автоматически отсылать сигнал в лесничество, если огонь обнаружен на землях лесфонда, или в МЧС - если речь идет о пожаре на землях населенных пунктов. Все это в итоге здорово сокращает время реагирования.

- Конечно, на первоначальном этапе без участия человека не обойтись, но система обучаема, - говорит председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов. - И мы видим огромный потенциал ее использования для оперативного реагирования на возгорания на территории Московской области.

Напомним, что леса составляют около 40% территории Московской области. В текущем году в Подмосковье зафиксировали 341 лесной пожар общей площадью 262,75 га. Это в два с лишним раза больше, чем было в 2021 году - нынешнее лето было в столичном регионе сухим и засушливым (август так вообще побил температурный рекорд за всю историю наблюдений). Чаще всего лесные пожары возникали в Ногинском (93 пожара), Орехово-Зуевском (61) и Виноградовском (48 пожаров) лесничествах.