В Москве прошел дождь из кувалд. Он попал на видео

Неизвестные закидали кувалдами посольство Финляндии в Москве и попали на видео Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях расходится ролик, как группа неизвестных со скрытыми за масками лицами атакует посольство Финляндии в Москве. Представительство расположено в Кропоткинском переулке рядом с метро «Парк культуры». В ролике неизвестные подбегают к ограде и швыряют за забор кувалды.

В соцсетях ролик сопровождается пояснением (его публикуют анонимно), что первые подобные акции состоялись еще в ноябре. Тогда дипмиссию забрасывали камнями и сворачивали камеры наблюдения на здании.

Череда акций может быть несогласием с решением Финляндии примкнуть к военному альянсу НАТО. Кроме того, в декабре во время шествия в честь дня независимости Финляндии, в Хельсинки сожгли Российский флаг.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту kp.ru ответили, что не владеют информацией о забрасывании кувалд на территорию посольства Финляндской республики. Сотрудники посольства на звонки «Комсомольской правды» не ответили.

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