Здание XIX века в центре Москвы спасли от незаконной реконструкции

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Подколокольный переулок, Ивановская горка, самый центр Москвы. Его украшает множество ценных исторических зданий. Даже странно представить, что кому-то придёт в голову самовольно изменить внешний вид старинных домов в центре.

Между тем, нарушение выявили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Самовольная пристройка появилась около дома 4, строение 7 в Подколокольном переулке. В построенном в 1900 году здании сейчас находится отель. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, земля оформлена в собственность юридического лица.

«За границами этого участка к зданию отеля без разрешительной документации была незаконно возведена пристройка площадью 16,3 квадратных метров, которую демонтировали силами Госинспекции по недвижимости», - отметил начальник ведомства.

Но история с самовольной реконструкцией на этом не завершилась. Спустя два дня инспекторы обнаружили на месте снесённых конструкций строительство нового самостроя. Разумеется, стройка тут же была остановлена по требованию инспекции. В настоящий момент собственник земельного участка самостоятельно убрал пристройку.