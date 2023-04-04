Экзотическая обезьяна откусила ребенку пальцы в Новой Москве

Обезьяна откусила ребенку пальцы в Новой Москве
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Утром 1 апреля в зоопарк на Калужском шоссе в Новой Москве привезли группу детсадовцев. Вместе с ребятней были родители. Зверинец специализируется на экзотических обезьянах: в вольерах живут макаки, тамарины, лемуровые вари с Мадагаскара. Но антигероем стал хохлатый мангобей.
Между решеткой вольера и зрителями есть забор, который не дает гостям приближаться к клеткам. Люди наблюдают за приматами на расстоянии более метра.
— Один из родителей поднял четырехлетнюю девочку, чтобы она дала обезьяне кусок яблока. А у мангобеев весной начинается брачный период, животные, естественно, более агрессивны. А кругом толпы детей, шум. Примат мог расценить приближение человека как угрозу, — рассказали kp.ru сотрудники зоопарка.
Руководство зверинца комментировать ситуацию без запроса отказалось. «КП» направила его.
Простые сотрудники говорят, что обезьяна прыгнула на решетку и вгрызлась в руку ребенка. Девочке откусили два пальца. Взрослые повезли чадо в травмпункт.
— Пальцы ребенку пришили хирурги. Может, приживутся… Претензий к парку родители, вроде, кажется, не имеют, — добавил собеседник kp.ru.