Познакомиться с мамой Илона Маска за 7 млн рублей: Блогер Елена Блиновская судится с бизнесменом, который обещал ей встречу с Мэй Маск

Блиновская уверяет, что деньги перевела. Но судьбоносная встреча с мамой-Маск так и не состоялась Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Замоскворецком суде Москвы разбирают интересный иск от блогера Елены Блиновской. Картина маслом: дама, которая называет себя бизнес-коучем, требует взыскать с некоего ИП Максима Кузнецова 11 миллионов рублей.

В материалах указано, что молодой человек в свое время пообещал познакомить Блиновскую с мамой эпатажного американского миллиардера Илона Маска - у россиянки были планы завязать с Мэй Маск плодотворное сотрудничество. Кузнецов за свои посреднические услуги попросил всего ничего - 7 миллионов рублей.

Блиновская уверяет, что эти деньги перевела. Но судьбоносная встреча с мамой-Маск так и не состоялась... Поэтому Елена Олеговна и пошла в суд. Женщина требует, чтобы Кузнецов выплатил ей 11 млн рублей - помимо заплаченной ему суммы это еще и компенсации, неустойки и так далее.

Сам Максим Кузнецов, к слову, живет в Воронеже. Поэтому его представители просят перевести все судебные разбирательства по месту жительства ответчика. Однако иск разбирают в Москве - еще с июля.

Напомним, и на саму Елену Блиновскую не раз жаловались в суд и прокуратуру. Продавец элитных часов утверждал, что дама не заплатила ему за роскошные Royal Oak Offshore - попросила подождать с деньгами и была такова. В феврале текущего года, а затем в апреле депутат Госдумы Нина Останина передавала в прокуратуру жалобу 20 с лишних женщин - слушательниц курса Блиновской «Марафон желаний». Блогер(ка) обещала, что научит своих клиентов быть успешными (за это нужно было заплатить приличные суммы). Но написавшие жалобу женщины утверждают, что понесли финансовые потери, а эффекта не получили.

«Женщины осознали, что их обманули, ими манипулировали, выманивали деньги, вынудили взять кредиты, — объясняла депутат Останина. - Как правило, это женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, матери-одиночки, нуждающиеся в поддержке и сострадании. Именно этим пользуется Блиновская, продавая свои курсы стоимостью 12 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и дороже».

Женщины требовали возбудитель уголовное дело по статье «мошенничество».

По последним данным, из прокуратуры коллективную жалобу женщин пересылали в МВД. Но, насколько известно, уголовное дело в отношении Блиновской не возбуждали.