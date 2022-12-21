Филипп Киркоров просит суд сделать свою 600-метровую квартиру на Арбате дешевле: какой еще недвижимостью владеет «король эстрады»

Сейчас налог высчитывают Киркорову по высшей ставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поп-певец Филипп Киркоров подал иск в суд - требует пересмотреть кадастровую стоимость его почти 600-метровой квартиры в районе Арбата. Этот двухуровневый пентхаус в Филипповском переулке, как сообщалось осенью 2021 года, «король эстрады» купил у семьи бывшего Президента Киргизии Аскара Акаева. Цена вопроса - 1 млрд рублей.

По некоторой информации, из-за высокой кадастровой стоимости артисту приходится платить в качестве налогов около 6 млн рублей в год. Юристы Киркорова же пытаются доказать, что при оформлении сделки состоящий из двух отдельных квартир пентхаус записали как один большой объект, а кадастровую стоимость «накрутили» по высшей планке.

Сам исполнитель хитов «Единственная моя» и «Ой, мама, шика дам» считает, что кадастровую стоимость нужно снизить и, соответственно, налога он должен платить меньше.

Сейчас налог высчитывают Киркорову по высшей ставке - 2%. Потому что он стоит больше 300 млн рублей. Если кадастровая цена будет ниже 300 миллионов, ставка сразу снизится до 0,3%. Таким образом, за оба объекта артист сможет платить всего около 2 млн в год вместо 6...

На сайте Мосгорсуда указано, что иск от артиста зарегистрирован 5 декабря, но пока оставлен без движения - Филипп Киркоров должен донести кое-какие документы.

ЦЕНА УПАЛА?

Итак, квартира была куплена за миллиард за полгода до начала специальный военной операции. На тот момент это было вполне себе рыночная цена. Но потом рынок элитной московской недвижимости сильно покорежило. Потерял ли этот актив Филиппа Киркорова в цене?

- Думаю, сейчас реальная цена квартиры Киркорова - примерно такая же, какая была при покупке. Другой вопрос, что продать ее сейчас очень сложно, — объясняет KP.RU член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. - Фактически - как пишут сейчас в некоторых новостройках - покупателю надо «предложить свою цену».

К слову, прямо сейчас в том же доме на Арбате продается квартира под жилищем Киркорова. 5 комнат. 460 «квадратов». Золотая лепнина, витая итальянская мебель, гобелены по стенам, фрески по потолкам. Указанная стоимость: 12 млн долларов. То есть 828 млн рублей по текущему курсу.

По словам эксперта, в целом в продаже сейчас гораздо больше подобных объектов «элитки», чем было раньше.

Много богатых людей, покидая Россию, продают свою «элитку», — говорит Вихлянцев. - Поэтому ярких объектов по неадекватным ценам стало больше. Есть те, кому надо срочно, поэтому попадаются и очень «вкусные» объекты в очень дорогом сегменте.

- Насколько велик шанс, что кадастровую стоимость жилья Филиппа Киркорова могут снизить?

- Да, ее в принципе можно оспорить в суде. К слову, лет десять назад кадастровая стоимость составляла 20-30% от рыночной цены, но потом ее подняли - до 70% от рыночных значений. Так что иск Киркорова логичен - механизм назначения кадастровой цены, мягко говоря, не очень гибкий. Рынок сейчас активно падает, а цифры в документах, с которых рассчитывается налог, остаются прежними.

ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ, ОСОБНЯК С ПЛЯЖЕМ, ВИЛЛА НА КРИТЕ

Впрочем, квартира на Арбате, которую певец покупал вроде как для подрастающих детей, — не единственная его элитная недвижимость.

После покупки того самого пентхауса «президента Киргизии» стало известно, что в том же доме у Киркорова есть еще две квартиры размером поменьше. Помимо этого известно о еще одной «трешке» на Земляном валу.

Однако основной дом певца и его детей - особняк в Подмосковье. Как узнали журналисты, он находится в закрытом поселке на Мякинском полуострове, который с одной стороны огибает Москва-река, а с другой находится знаменитая Живописная бухта.

Двухэтажный особняк размером около 1 тысячи «квадратов» лет пять назад обошелся артисту в 12 млн долларов. Помимо многочисленных спален в доме есть бассейн, спортзал, а на территории - собственный пляж, гараж на две яхты и... собственная часовня.

Несколько лет назад стало известно, что Филипп приобрел за $4 с лишним млн шикарный двухэтажный особняк в Майами - семь спален, лифт, тренажерный зал, домашний кинотеатр.

Помимо этого в списке заграничной недвижимости Киркорова, как он сам рассказывал журналистам, — особняк на греческом острове Крит и вилла в Болгарии.

На круг риелторы оценивают общую стоимость недвижимости Филиппа Киркорова в сумму, мягко говоря, превышающую 5-6 млрд рублей.

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