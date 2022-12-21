«Москвичи совсем оборзели»: серебряный таз икры с доставкой за почти 1 млн рублей обескуражил россиян

Один из сервисов доставки суши продает «таз премиальной красной икры» за 990 000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях обсуждают товар, который предлагает заказать один из сервисов доставки японских роллов и суши. Компания продает «таз премиальной красной икры». Цена 990 000 рублей.

— Можно не ждать праздничного застолья если вы действительно DELUX и заказать таз уже сейчас, — вычурно сообщается описание товара.

За эти деньги покупатель получит 145 килограммов «отборной свежей икры наивысшего качества» — от форели. Получается, что кило деликатеса оценили примерно в 6800 рублей. Для сравнения, в магазинах она стоит 5000 — 6000 руб/кг. Другое дело, что в магазины к икре не предлагают таз из серебра 925 пробы. А тут заказчик получит еще и очень (не)нужную в быту вещь.

За 990 000 рублей покупатель получает 145 килограмм «отборной свежей икры наивысшего качества».

Скриншот крикливым предположением роллодельни стал вирусным. Его постят в соцсетях, сопровождая одним из вечных русских вопросов, на который никогда нет ответа:

— Москвичи, вы там совсем обалдели?

Очевидно, компания и рассчитывала на вирусный эффект, когда запустила в продажу таз. Как ни крути, а черный пиар — тоже пиар.