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Общество21 декабря 2022 14:50

«Москвичи совсем оборзели»: серебряный таз икры с доставкой за почти 1 млн рублей обескуражил россиян

В Москве сервис доставки роллов продает таз премиальной красной икры почти за почти 1 млн рублей
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Один из сервисов доставки суши продает «таз премиальной красной икры» за 990 000 рублей.

Один из сервисов доставки суши продает «таз премиальной красной икры» за 990 000 рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях обсуждают товар, который предлагает заказать один из сервисов доставки японских роллов и суши. Компания продает «таз премиальной красной икры». Цена 990 000 рублей.

— Можно не ждать праздничного застолья если вы действительно DELUX и заказать таз уже сейчас, — вычурно сообщается описание товара.

За эти деньги покупатель получит 145 килограммов «отборной свежей икры наивысшего качества» — от форели. Получается, что кило деликатеса оценили примерно в 6800 рублей. Для сравнения, в магазинах она стоит 5000 — 6000 руб/кг. Другое дело, что в магазины к икре не предлагают таз из серебра 925 пробы. А тут заказчик получит еще и очень (не)нужную в быту вещь.

За 990 000 рублей покупатель получает 145 килограмм «отборной свежей икры наивысшего качества».

За 990 000 рублей покупатель получает 145 килограмм «отборной свежей икры наивысшего качества».

Скриншот крикливым предположением роллодельни стал вирусным. Его постят в соцсетях, сопровождая одним из вечных русских вопросов, на который никогда нет ответа:

— Москвичи, вы там совсем обалдели?

Очевидно, компания и рассчитывала на вирусный эффект, когда запустила в продажу таз. Как ни крути, а черный пиар — тоже пиар.

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