Суд изъял у «золотого гаишника» Сергея Кузнецова из Москвы 20 квартир, домов и участков

Инспектор ДПС из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Кузнецов был задержан в сентябре 2021 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Список того, что суд изъял у обычного - казалось бы - московского гаишника, занял целую печатную страницу. 20 объектов недвижимости (квартиры в Москве, Эмиратах и Болгарии, подмосковные дома и участки), 48 миллионов рублей, изъятые из его банковской ячейки, найденные там же 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США. И еще (читать голосом Леонида Якубовича, - Авт.) автомобиль! Все это имущество оценивают в 180 млн рублей.

Инспектор (теперь уже бывший, конечно) ДПС из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Кузнецов был задержан в сентябре 2021 года. Изначально его начали проверять по банальному заявлению автомобилиста, у которого он вымогал взятку. И тут такое выяснилось…

Всю эту недвижимость Кузнецов, конечно, покупал не сам. По документам это все принадлежало его талантливым родственникам. Вот только с доходами семейства Кузнецовых такие покупки ну никак не сопоставляются.

«Сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено», — констатируют в Генеральной прокуратуре.

В июле текущего года Генпрокуратура направила в Лефортовский суд иск, прося обратить все обнаруженное богатство гаишника Кузнецова в доход государства. Сегодня суд этот иск удовлетворил.

«Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, обратив в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в рублях и валют», — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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