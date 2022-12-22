Волонтеры, бойцы, военкоры: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил победителей премии «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: Антон Чернов

В Московской области подвели итоги губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Премия проводится много лет - ею отмечают неравнодушных людей, которые развивают родную Московскую область. Но в нынешнем году главной темой премии стало мужество военных в зоне СВО и инициативы гражданских, которые помогают им в тылу. А главными героями стали бойцы, волонтеры, военкоры, военные медики.

Церемония прошла в Красногорске. Победителей наградил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Как известно, жизнь богата на события. У нашей премии 10-летняя история. Вообще она родилась для того, чтобы отметить, поощрить, людей, которые делают добрые, важные дела. Сейчас особое, сложное время, и мы понимаем, что сегодня как никогда мы должны объединиться, чтобы наша страна стала сильнее, - обратился к участникам церемонии Андрей Воробьёв. - Хочу поприветствовать в этом зале людей смелых, храбрых, родителей, жен, чьи дети и мужья защищают и защищали геройски нашу Родину. Я благодарю вас и в вашем лице тех, кто делает добрые дела и у нас в Подмосковье, и в любимой России. Мы должны быть единым целым, и наша задача - в каждой территории, Власиха это или Балашиха, быть рядом с теми, кому тяжело. Мы очень стараемся, чтобы ребята, которые сейчас выполняют служебный, государственный долг и те, кто помогает здесь, чувствовали, что мы делаем правое дело.

В этом году лауреатами премии стали 120 человек (всего за 10 лет уже более 13,1 тысяч). Оргкомитет получил более 2 тысяч заявок. Победителей из них выбирало жюри, в которое вошли главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, артисты Николай Басков и Игорь Бутман, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, журналистка Марина Юденич и многие другие.

Маргарита Симоньян со сцены поклонилась сидящим в зале военным и волонтерам: «Ни один человек с русской душой не может поверить и никогда не примет, что спецоперация может закончиться чем-либо кроме нашей Победы».

120 победителей. 120 историй личного поступка и сделанного однажды выбора.

Среди лауреатов этого года - участник спецоперации, майор Андрей Гладченко, который во время обстрела вытаскивал из машин горящих товарищей; знаменитый военный корреспондент Александр Сладков, который бывал во многих горячих точках и с февраля работает в зоне СВО; врач-волонтер и многодетный отец Алексей Бабкин, который поехал на спецоперацию, взяв отпуск за свой счет, а затем записался добровольцем; руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова и многие другие.

Фото: Антон Чернов

Одна премия была присуждена посмертно. Самый трогательный момент церемонии - так, что ком в горле - когда на сцену поднималась матушка Мария. Вдова погибшего священника. И огромный зал не сговариваясь встал…

Протоирей Михаил много лет был настоятелем патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе. С 2014 года не раз и не два бывал на Донбассе. И после начала СВО, конечно, продолжал ездить, окормлять верующих бойцов. Военнослужащие отца Михаила любили и уважали. Прозвали между собой «батюшка ВДВ». 6 ноября священнослужитель погиб во время обстрела в Херсоне. Указом Президента отец Михаил Васильев, у которого осталось шестеро детей, был посмертно награжден званием Героя России. В число лауреатов губернаторской премии «батюшка ВДВ» тоже вошел посмертно. Награду приняла его вдова.

В этом году призовой фонд премии составил 60 млн рублей. Каждый из лауреатов получил 500 тысяч рублей.

- Народ здесь (на Донбассе, - Авт.) очень благодарен за то соучастие, которое проявляет Московская область, - рассказал военкор Сладков. - Сколько людей приехало воевать и оборонять Донбасс, выполнять боевые задачи. А сколько людей из Балашихи, Дмитрова, Подольска, Чехова и других территорий присылает медикаменты, теплые вещи и, конечно, сердечное тепло и добру. Все это сегодня очень помогает людям на передовой. Хочу сказать Андрею Юрьевичу (Воробьёву, - Авт.), что та система помощи, которая налажена сегодня в Подмосковье, дает серьезный результат. Я горжусь, что я из Московской области.

В концерте, который был проведен в честь лауреатов, приняли участие Николай Басков, ездящая на Донбасс с 2014 года Юлия Чичерина и Олег Газманов. Автор хитов «Господа офицеры», «Эскадрон» и «На заре» в очередной раз сказал спасибо российским воинам, которые сейчас находятся в зоне СВО:

- Важно, чтобы они знали - мы верим, что они вернутся живыми и невредимыми.