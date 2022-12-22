Ольга Бузова, Gayazovs Brothers и отец Фотий: В подмосковном Серпухове в течение 10 дней будут идти концерты «Рождественской сказки Федерации бокса России»

В этом году подмосковный Серпухов примет новогодние представления «Рождественской сказки Федерации бокса России», которая в последнее время в новогодние праздники становится одним из самых ярких явлений Московской области. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Местом проведения «Сказки» станет парк-отель «Русский» в окрестностях Серпухова - популярное место отдыха на берегу Дракинского карьера. Местные жители называют здешние живописные пляжи «остров Русский» (хотя формально это все-таки полуостров).

С 30 декабря по 8 января (10 дней кряду!) на благотворительной елке будут выступать популярнейшие российские исполнители. Имена дадут форум любому поп-фестивалю:

30 декабря - дуэт RASA (ну кто не знает их хит «Под фонарем»?);

31 декабря - Хабиб («Ягода-малинка»), Отец Фотий с хором «Русский Формат»;

1 января - Звонкий;

2 января - Ваня Дмитриенко, Отец Фотий;

3 января - MACAN, Тося Чайкина;

4 января - Анет Сай, Galibri & Mavik;

5 января - Мари Краймбери, Егор Шип и Кирилл Скрипник;

6 января - Gayazovs Brothers;

7 января - Хор Сретенского Монастыря, Моя Мишель;

8 января - Ольга Бузова.

Впрочем, программа каждого дня концертами звезд не ограничена. В рамках «Рождественской сказки» гостей ждут множество бесплатных активностей (в том числе для детей - по мотивам русских народных сказок), аттракционы, мастер-классы от именитых боксеров, квесты и, конечно, подарки.

Любители активного времяпровождения могут кататься на коньках на катке, наитиям на ледяных горках, скакать на батутах или проверить себя на полосе препятствий. А еще на Русском можно будет покататься на лошадях, оленях, и упряжках с хаски.

Адрес: Московская обл., городской округ Серпухов, парк-отель «Русский».

Время работы: 30 декабря - 8 января, с 12:00 до 19:00.

Важно: Для посещения мероприятия, обязательна бесплатная регистрация на сайте рождественскаясказка2023.рф.