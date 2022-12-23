Сергей Собянин: Москва продолжает развиваться

Нынешний год - и это, конечно, ни для кого не секрет - не самый простой.

Но даже сегодня Москва сумела не просто сохранить свой потенциал и вектор движения, но и продолжает двигаться вперед, развиваться, реализовывать крупные проекты в самых разных сферах жизни.

Спасибо москвичам за сострадание и единство

Конечно, одной из главных тем выступления мэра стала тема СВО.

- Без малого год российские Вооруженные силы сражаются за безопасность и суверенитет нашей страны. Москва и москвичи оказывают постоянную искреннюю помощь - в решении бытовых вопросов военнослужащих, в обеспечении необходимыми вещами и снаряжением, - отметил мэр.

Более 18,5 тысячи семей мобилизованных получили адресную поддержку Москвы.

- Правительство Москвы взяло под особую защиту семьи мобилизованных москвичей, обеспечиваем их адресной и финансовой помощью, упростили получение всех городских льгот, помогаем с устройством в детские сады, школы и учреждения социального обслуживания и с поиском новой работы, - напомнил Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Денис ГРИШКИН/mos.ru

Кроме того, московские предприятия сейчас помогают возводить в зоне СВО оборонительные сооружения. Также Москва оказывает серьезную помощь донбасским городам-побратимам - Донецку и Луганску. При этом десятки тысяч обычных москвичей помогают собирать гуманитарную помощь для российских бойцов и жителей присоединенных территорий. На сегодня это уже более 1 тысячи тонн различных грузов.

- Спасибо нашим воинам за мужество и героизм, спасибо их семьям за терпение, за то, что ждете их домой и молитесь за них. Спасибо москвичам за сострадание и единство.

Экономика и импортозамещенеи

Основа жизнедеятельности любого города - экономика. Это и производство, и рабочие места для жителей, и отчисления в бюджет. С февраля 2022 года Москва, как отметил Сергей Собянин, живет в условиях беспрецедентных антироссийских санкций. Тем не менее к обвалу нашей экономики действия западных «партнеров» не привели. Страна сумела перестроиться на новые рынки. И совершила настоящий рывок в импортозамещении. И тут решающую роль сыграли не только грамотные действия властей, но и гибкость бизнеса, который очень быстро начал замещать ушедшие с российского рынка компании.

Сергей Собянин привел в пример завод «Москвич». Предприятие стало собственностью правительства Москвы в мае (после окончательного ухода французской компании, работавшей здесь с 1998 года), и всего через полгода здесь начали выпускать новые кроссоверы «Москвич 3».

К слову, на данный момент Москва заключила 69 договоров на реализацию больших инвестиционных проектов именно по импортозамещению. На территории города будут строить новые производства стройматериалов, продуктов питания, лекарств и многого другого. Столице это принесет 168,1 млрд рублей в виде инвестиций и 47,4 тыс. качественных рабочих мест для горожан.

Помимо этого, с начала 2022 года в Москве построили 12 миллионов квадратных метров недвижимости, обрабатывающая промышленность столицы выросла на 10 процентов, а безработица составляет 0,4 процента, то есть ниже, чем в начале года.

- Мы не только сохранили экономпотенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед, - подчеркнул мэр.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Реновация, транспорт, здравоохранение

Столицу Сергей Собянин назвал «городом, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы».

Несмотря ни на что, в мегаполисе продолжают реализацию многих других своих проектов. В качестве одного из приоритетов для столичных властей мэр назвал переселение москвичей из ветхого жилья по программе реновации. Под заселение передали уже 201 многоквартирный дом (еще 20 введены в эксплуатацию и в ближайшее время также начнут заселяться). 57 тысяч человек уже перебрались из старых пятиэтажек в новые квартиры, еще 43 тысячи горожан - в процессе переезда. Напомним, в общей сложности по реновации поменяют дома на новые, более современные около 1 млн москвичей.

Большие планы у Москвы на 2023 год и по развитию транспортной инфраструктуры. Во-первых, город закончит строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро - в будущем она станет каркасом для трех (!) новых веток подземки. Во-вторых, будут запущены МЦД 3 (диаметр свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским) и МЦД-4 (Железнодорожный - Апрелевка). В-третьих, в столице появится новый вид общественного транспорта - на Москве-реке будут запущены пассажирские перевозки на электросудах.

За текущий год в городе благоустроили 3 тысячи объектов. В 2023 году будут приводить в порядок Воробьевскую набережную, Цветной бульвар, Ленинский проспект, район МГТУ имени Баумана, Южный речной вокзал.

Выступая перед депутатами, Сергей Собянин отметил, что 2023 и 2024 годы станут беспрецедентными и для обновления сферы здравоохранения. В Москве реконструируют 201 поликлинику и построят еще 30 новых медицинских учреждений.

- В 2023 году социальная направленность политики города будет не только сохранена, но и существенно увеличена, - пообещал мэр. - С 1 января проведем индексацию социальных выплат и доплат к пенсиям москвичей. Продолжим активную работу по развитию программ «Московского долголетия», адресной поддержки, социального ухода, паллиативной помощи и многих других.