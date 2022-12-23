Стоимость парковки в Москве изменится с 24 декабря: в основном городские стоянки подорожают

- Вчера мест не было по 380 рублей, а сегодня есть - но по 450... Фото: Анастасия ВАРДАНЯН/«КП» - Москва

В субботу, 24 декабря, начнут действовать новые тарифы на городские паркинги. Максимальный тариф в 450 рублей повышать не будут. А на 27 улицах цены снизят. На этом «хорошие» новости заканчиваются. Начинается тяжелая урбанистическая реальность.

Дептранс Москвы говорит, что постоянно анализирует загруженность платных уличных парковок. Если участок круглые сутки забит, это повод поднять тариф. А там, где никто не паркуется, ибо дороговато, - ставку понижают.

- Дороги станут свободнее, общественный транспорт и экстренные службы поедут быстрее, а для местных жителей будет больше свободных мест, - считают в Дептрансе.

Также в Москве станет больше парковок только для жителей (для владельцев парковочных разрешений), где другим водителям запрещено стоять даже за деньги. Если вы считаете, что возле вашего дома как раз нужно сделать такую зону, оставляйте обращения в контакт-центре по телефону 3210 (с мобильного), +7 (495) 539-54-54 (с городских) или на сайте transport.mos.ru - раздел «Обратная связь».

КОНКРЕТНО

Где парковка станет дороже…

Где парковка станет дороже.

Площади: Журавлева, Смоленская-Сенная (нечетная сторона), Спартаковская, Триумфальная, Тургеневская.

Бульвары: Зубовский, Новинский (исключая нечетную сторону от Большого Девятинского пер. до Кудринской пл.), Цветной, Чистопрудный.

Набережные: Бережковская, Гончарная, Кадашевская, Краснохолмская, Марка Шагала, Нагатинская (от Новоданиловской наб. до Нагатинского бул.), Новоданиловская, Озерковская, Пресненская, Шелепихинская (от Причального пр. до южных границ Шелепихинской наб.).

Проезды: 1-й Дубровский, 1-й Красногвардейский, 1-й Нагатинский, 1-й Марьиной Рощи, 1-й Хорошевский, 2-й Кожуховский, 2-й Марьиной Рощи, 3-й Стрелецкий, Китайгородский (нечетная сторона), Кутузовский, Лубянский (нечетная сторона), Мукомольный, Научный, Новоданиловский, Причальный (нечетная сторона), Ольминского, Устьинский, Шмитовский (от ТТК до Большой Филевской).

Переулки: 1-й Вышеславцев, 1-й Коптельский (четная сторона), 1-й Тверской-Ямской (от 4-й Тверской-Ямской до Фадеева), 2-й Вышеславцев, 2-й Динамовский, 2-й Крестовский, 2-й Тульский, Балакиревский, Барабанный, Богословский, Большой Девятинский (нечетная сторона), Большой Рогожский, Большой Староданиловский, Большой Строченовский, Вадковский, Выставочный, Гамсоновский, Гжельский, Глубокий, Гороховский, Госпитальный, Кулаков, Лазаревский, Мажоров, Малый Рогожский, Малый Сухаревский, Медовый, Нижний Журавлев, Нижний Сусальный, Переведеновский, Капранова, Расковой, Скорняжный, Стремянный, Студенецкий, Сытинский, Товарищеский, Трехпрудный, Трубниковский, Успенский, Черниговский, Шубинский.

Улицы: 1-я Дубровская, 1-я Магистральная, 1-я 8 Марта (от 8 Марта до Юннатов), 1-я Ямская, 2-я Звенигородская (от Шмитовского пр. до Звенигородского ш.), 2-я Марьиной Рощи, 2-я Ямская, 3-я Марьиной Рощи, 4-я Марьиной Рощи, 5-я Ямского Поля, Басманный тупик, Библиотечная, Болотная, Большая Новодмитровская, Большая Спасская, Большая Тульская (от пл. Серпуховской Заставы до ТТК), Васильевская (от Красина до 2-й Брестской), Гаражная, Добровольческая, Дружинниковская, Кожевническая (исключая четную сторону от Летниковской до Новоспасского моста), Конюшковская (исключая четную сторону от пл. Свободной России до Большого Девятинского пер.), Малая Андроньевская, Малая Бронная, Малая Переяславская, Мясницкая (нечетная сторона от Лубянской пл. до Мясницкого пр. и обе стороны от Мясницкого пр. до Садовой-Спасской), Поклонная, Рочдельская, Садовая-Кудринская, Складочная (кроме нечетной стороны от Двинцев до дома 3, стр. 9), Стрелецкая, Тихвинская, Трубная, 1812 года, 8 Марта (от 1-й 8 Марта до Старого Петровско-Разумовского пр.), Александра Солженицына, Большая Татарская, Большие Каменщики, Генерала Ермолова, Даниловский Вал, Дениса Давыдова, Зацепа, Ивана Франко (от Рублевского ш. до тупика улицы), Казакова, Кульнева, Лобанова, Маршала Шапошникова (нечетная сторона), Николаева, Николоямская, Покровка, Прямикова, Радио, Солянка (исключая нечетную сторону от Солянского пр. до Подколокольного пер.), Сущевский Вал (исключая четную сторону от Советской Армии до Рижской пл. и четную сторону от Новослободской до Тихвинской), Хомутовский тупик, Шарикоподшипниковская, Шелепихинское ш., Шереметьевская, Школьная, Электродная.

...а где подешевеет

А где подешевеет.

Проезды: 1-й Донской, 3-й Донской, 4-й Рощинский (исключая участок от тупика 4-го Рощинского пр. до пересечения с Духовским пер.), 5-й Рощинский, 6-й Рощинский, Бумажный, Лужнецкий.

Переулки: 1-й Новый, 2-й Волконский, 3-й Красносельский, 6-й Красносельский, Больничный, Дальний, Несвижский, Октябрьский, Сивяков.

Улицы: 3-я Рощинская, Городская, Донская (от Академика Петровского до Орджоникидзе), Вавилова (от Орджоникидзе до 5-го Донского пр.), Пантелеевская, Самотечная, Академика Петровского, Красногвардейский бульвар.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

С 1 по 8 января парковаться без оплаты можно на улицах Москвы даже с тарифами 380 и 450 руб/час. Платными останутся только парковки со шлагбаумом: будут работать по действующим тарифам.

С 1 января 2023 года на 12% вырастет стоимость перемещения и хранения автомобилей на спецстоянке, при эвакуации за неправильную парковку. Сейчас тариф 6730 рублей за эвакуацию легковушки с движком от 80 до 250 лошадиных сил и 9440 рублей за легковые авто мощностью свыше 250 «лошадей». При этом в силе оставят «скидку» 25%, если оплатить эвакуацию до момента получения машины со спецстоянки.