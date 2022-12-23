Фаст фуд это вкусно, быстро и качественно

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Расскажите подробнее, что такое фудсервис, что входит в это понятие? Как давно «Черкизово» развивает этот бизнес?

- Фудсервис - это профессиональное приготовление еды вне дома. Сюда входят кафе и рестораны, фастфуд и фабрики-кухни, доставляющие еду на дом или продающие в розницу, а также кулинарии в сетевых магазинах. Кроме того, к фудсервису относится и социальное питание, организованное в школах, детских садах, больницах.

Группа «Черкизово» стала проявлять интерес к этому направлению около пяти лет назад, а наиболее активно мы развиваем его с 2020 года. Это перспективное направление: за последние четыре года данный канал продаж вырос в шесть раз. Сейчас в бизнесе компании доля фудсервиса составляет 10%, в перспективе следующих 5 лет рассчитываем достичь 15%.

Константин Кононов.

- С какими сетями общественного питания вы работаете, какую продукцию им поставляете?

- Мы работаем со всеми крупными игроками рынка - как международными, так и локальными. Сегодня наша компания поставляет продукцию в сети «Вкусно - и точка», Burger King , KFC, сети пиццерий «Додо Пицца», Papa Jones, Domino’s, «Му-Му», «Грабли», «Шоколадница» и так далее.

Основной объем, около 60% поставок, приходится на рестораны быстрого питания. Так сложилось исторически. Первым нашим проектом стало сотрудничество с KFC, затем - c Burger King. После приобретения завода «Компас Фудс» в 2020 году одним из наших крупнейших партнеров стал McDonald’s, который локализовал свой бизнес в России и сегодня работает под брендом «Вкусно - и точка».

Сетям, в зависимости от профиля/меню, мы поставляем разную мясную продукцию. Сети фастфуда заинтересованы больше всего в наггетсах, стрипсах, куриных бургерах. А пиццерии в основном покупают у нас пепперони, ветчину, бекон, нарезанную куриную грудку в качестве топпинга.

- Отличается ли продукция, которую вы поставляете в магазины и в заведения общепита?

- Да, конечно. В ресторанах один из самых значимых показателей - время на готовку, поэтому у поставляемой туда продукции должна быть высокая степень переработки. Основной объем наших поставок - куриные полуфабрикаты, наггетсы или стрипсы, приготовленные из филе куриной грудки, из которой убираются все хрящи и жилки. Мы как поставщики берем часть работы на себя и поставляем в рестораны уже обработанную продукцию, которую можно быстро приготовить. Наши наггетсы уже содержат высококачественную панировку и проходят этап обжарки. Таким образом, в ресторане происходит только финальная стадия обжарки. Для заведений фастфуда надо также учитывать рецептуру и форму наггетсов - у каждой сети она своя.

Помимо куриных полуфабрикатов, самыми востребованными позициями являются продукты для пиццерий, фрикадельки, а также колбаски, которые используются при приготовлении различных хот-догов.

- Курятина - самое популярное мясо для большинства россиян. Почему, даже выбравшись в ресторан, многие все равно часто заказывают блюда из курицы?

- Люди идут в ресторан за тем, чтобы получить сервис и эмоции. Курятина - один из самых здоровых продуктов, из нее готовится огромное количество блюд. Однако хочу отметить, что за последний год наметился очень четкий сильный тренд на потребление индейки. В 2022 году объемы ее реализации внутри нашего бизнеса выросли в восемь раз.

Гамбургеры (бутерброды по-нашему) можно приготовить и дома, но это долго, дорого и все равно «что-то не то».

Шведские фрикадельки делают в Петербурге

- Для многих стало неожиданностью, что любимые всеми фрикадельки из IKEA тоже производила ваша Группа компаний. Стоит ли ждать появления этого продукта в других сетях?

- Фрикадельки для IKEA мы производили на своей площадке в Ленинградской области - как и сосиски для хот-догов IKEA, продававшиеся рядом с кассовой зоной. После приостановки деятельности шведской сети в России мы достаточно оперативно заполняем освободившиеся производственные мощности. В частности, выпускаем фрикадельки для других наших клиентов в фудсервисе. Сегодня этот продукт можно найти в кулинариях федеральных сетей (например, «Ашан» и «Лента»), также им заинтересовались кейтеринговые компании и компании, обеспечивающие питание на больших промышленных объектах.

Сейчас мы работаем над дистрибуцией и расширением потребления этого продукта.

Конечно, у продававшихся в IKEA фрикаделек была своя специальная рецептура. Сейчас она немного изменена, но это по-прежнему такой же вкусный продукт. В настоящее время мы дорабатываем рецептуру, чтобы она соответствовала ГОСТам школьного питания.

Пицца в России - одно из самых популярных «фастфудных» блюд.

Короли бензоколонок

- В этом году ваша компания приобрела бизнес быстрого питания Sibylla, который представлен в первую очередь на АЗС, и переименовала его во «ВкусON». Каковы ваши планы по развитию этого бизнеса?

- У сети «ВкусON» есть серьезный потенциал для дальнейшего развития - в первую очередь за счет многократного увеличения объемов внутреннего туризма в России. Рост путешествий по стране означает рост остановок и возможных перекусов на заправках, где расположены точки «ВкусON». Сейчас мы в основном продаем там хот-доги, но в дальнейшем рассматриваем развитие ассортимента за счет куриных полуфабрикатов, произведенных на площадках «Черкизово».

В наших планах - увеличивать поток клиентов и очень плотно работать с партнерами, чтобы убедить водителей заезжать именно на ту заправку, где есть «ВкусON». Кроме того, мы думаем о дальнейшем расширении бизнеса. На самих АЗС бесконечно увеличивать зону приготовления нельзя, но мы прорабатываем несколько интересных идей. Ведь, кроме заправок, есть парки, вокзалы, стадионы и другие общественные места, где этот бизнес может успешно работать.

- Что сейчас происходит на рынке общественного питания России? Какие тренды вы видите?

- Во втором квартале этого года после ухода ряда иностранных игроков начался активный процесс локализации рынка. Не могу сейчас открывать все карты, но знаю о планах некоторых российских рестораторов развивать новые концепции. И сейчас, например, есть два интересных проекта, над которыми мы работаем с рестораторами и которые планируются к запуску в самое ближайшее время.