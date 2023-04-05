Родители ребенка-маугли из Москвы выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусоркам

Обстановка в квартире, в которой жил ребенок. Фото: прокуратура Москвы

Жильцы старой многоэтажки на улице Сталеваров у самого МКАД несколько недель звонили в соцслужбы. Забеспокоились о судьбе мальчонки, который жил в семье здешних выпивох. Говорят, люди тихие, не буянили, но ребенком не занимались.

3 апреля вместе с полицией соцслужбы удалось попасть в квартиру. Состояние жилья такое, что лучше не разуваться и ни к чему лишний раз не прикасаться.

— В квартире обнаружен семилетний мальчик. Порядок в доме не поддерживается, продукты питания в минимальном количестве. Мальчик госпитализирован, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Соседи рассказали KP.RU, что в квартире жила 45-летняя женщина, ее сожитель и тот самый семилетка — он ребенок от другого брака. Ни в садик, ни в школу парнишка не ходил.

— Тощий, перепачканный. Его с мамой видели у черного хода в супермаркеты — выпрашивали там просрочку, у помоек караулили. Игрушки ему подбирали на детских площадках, если видели, что там что-то забыли. За квартиру долг у них. Разнорабочим где-то «шабашил» только отчим ребенка. Похоже, на это и жили, — поделился собеседник «КП».

Фото: прокуратура Москвы

У мамаши есть второй сын, но его из семьи давно уже изъяли. Младший ребенок пока в больнице. Из-за проблем с питанием у него больные суставы. После лечения его наверняка также заберут в детский дом.