В Москве задержали Ньюта Саламандера: В его рюкзаке нашли 350 «фантастических тварей»

При досмотре в сумке пассажира обнаружили целую батарею контейнеров, в которых находились экзотические африканские виды. Фото: пресс-служба ФТС

В Москве объявился свой Ньют Саламандер - столичном аэропорту Домодедово сотрудники таможни задержали очередного перевозчика экзотических животных. У гражданина России, который прилетел в Москву из ЮАР (с пересадкой в Эфиопии) обнаружили целый зоопарк фантастических тварей.

Мужчина с обычным на первый взгляд туристическим рюкзаком пытался пройти через «зеленый коридор», но заинтересовал таможенников. При досмотре в его сумке обнаружили целую батарею контейнеров, в которых находились экзотические африканские виды. 14 карликовых хамелеонов, 5 пантеровых жаб, африканская гладкоголовая мабуя (ящерица такая) и огромное количество различных насекомых. Среди них - разноцветные тропические мокрицы, гигантские многоножки, рогатый жук-гриб, марципановые тараканы.

Фото: пресс-служба ФТС

- Выжили не все - часть особей погибла из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки, - рассказали KP.RU в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы. - Контрабандист заявил, что животных поймал в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме, однако таможенники выяснили, что мужчина организовал их продажу в социальных сетях и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии.

При этом экспертиза установила, что один из хамелеонов принадлежит к виду, который попадает под действие Конвенции СИТЕС (она регулирует торговлю редкими видами фауны) - то есть на перевозку таких животных нужны специальные разрешительные документы и для пересечения границы такой груз обязательно нужно декларировать.

- Таможенная стоимость незаконно привезенных представителей фауны составила 200 тысяч рублей, а размер подлежащих уплате платежей - более 50 тысяч рублей, - рассказали в ФТС. - В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Помимо конфискации товара перевозчику экзотики грозит и штраф в двукратном размере от стоимости контрабандного груза. Как уточнили в ведомстве, если бы стоимость перевозимых животных достигала 1 млн рублей, мужчина мог стать фигурантом уголовной статьи, максимальное наказание по которой - до 7 лет лишения свободы.

Как стало известно KP.RU, задержанный является жителем Санкт-Петербурга. Тропическими животными он торгует через соцсети. Как теперь выясняется, живой товар он возит сам. По словам источников в правоохранительных органах, с петербуржцем также связана женщина, в багаже которой в декабре 2022 года таможенники другого столичного аэропорта нашли 150 особей разных видов животных - пассажирка везла их с Филиппин.

Фото: пресс-служба ФТС

Фото: пресс-служба ФТС

- Изъятые у нарушителя животные были переданы на ответственное хранение зоозащитникам, - уточнили в пресс-службе ФТС. - В настоящее время таможенники убедились, что им оказывается необходимая ветеринарная помощь, обеспечена реабилитация и соответствующий уход.