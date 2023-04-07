В Московской области пошли грибы: Как не допустить смертельную ошибку

Название у этого гриба экзотическое. Зато саркосцифа красивая и вкусная. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

В городе всегда на 1 - 2 градуса теплее, чем за МКАД: и первые весенние грибы появились в столичных парках. Сейчас грибная волна дошла до подмосковных лесов, так что в ближайшие выходные можно оторваться!

СТРОЧОК ГИГАНТСКИЙ И СТРОЧОК ОБЫКНОВЕННЫЙ

Самый первый и настоящий гриб начала сезона, который я несколько дней назад нашел в «Сокольниках», - строчок гигантский.

Если почитать интернет, сразу полезет много страшилок про строчки, как они опасны, как сильно можно ими отравиться. Все эти страхи относятся к строчку обыкновенному. В нем действительно может содержаться опасный токсин - гиромитрин. И чем теплее климат, тем выше его концентрация. Поэтому, например, в Европе строчки обыкновенные гораздо опаснее, чем под Москвой, во многих странах их даже запрещено продавать.

Впрочем, в России всегда есть бесстрашные (или бессмертные) грибники, которые каждую весну ходят за строчками обыкновенными, затем их мучительно долго отваривают (или сушат), надеясь, что гиромитрин исчезнет.

Как готовить

Строчки гигантские лучше всего потушить в сметане или сливках. Главное - тщательно очистить от земли (для этого просто отрезать весь низ ножки) и еще внимательно осмотреть все складки - в них любят прятаться слизни и насекомые. Но зато весенние грибы не бывают червивыми - грибные комарики в апреле еще не проснулись.

На заметку. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

САРКОСЦИФА АВСТРИЙСКАЯ

Несмотря на красный цвет, который обычно в мире природы служит предупреждением опасности, саркосцифа - гриб абсолютно съедобный. И свой яркий цвет он не теряет даже после термообработки.

Где растет: появляется немного раньше строчков, уже на первых проталинах.

Как готовить

Лучше просто пожарить на сливочном масле. Одно но - саркосцифу не так просто очистить от земли. Можно использовать электрическую зубную щетку.

По консистенции напоминает свиные ушки. Хороши как тарталетки: чашечку гриба заполняем любым салатом.

ШАПОЧКА СМОРЧКОВАЯ

Шапочка сморчковая. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

У сморчка есть гораздо более распространенный родственник - шапочка сморчковая. Отличить их несложно: у шапочки шляпка как бы надета на ножку, а у сморчка - срощена.

Где растет: в молодых осинниках, под липами и ивами. С одной полянки всегда можно собрать десятки грибов.

Как готовить

Съедобный и вкусный гриб, лишь изредка встречается индивидуальная непереносимость у конкретных людей. Готовят так же, как и сморчок, - тушат в сливках или сметане. Если шапочка найдена в болотистой местности и уже взрослая - ее лучше после отваривания даже отжать, как белье, чтобы избавиться от болотного запаха. А еще все сморчки и шапочки можно сушить, и по аромату они легко дадут фору боровикам.

СМОРЧОК

Сморчок. Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

В подмосковных краях сморчок - мечта многих грибников, потому что встречается не часто и очень вкусен. Тем не менее мне удавалось находить их даже вдоль тропинок «Лосиного Острова», а каждую весну десяток грибов вырастает у меня на дачном участке. Как выяснили микологи, грибница сморчка образует симбиоз с почвенной бактерией, питающейся падалицей яблок. Поэтому их можно встретить под антоновками и белым наливом.

В природе много видов сморчков, но в нашей средней полосе в основном растет сморчок высокий (раньше его называли «конический»).

Где растет: появляются на месяц позже строчков в осинниках, на вырубках и пожарищах.

Как готовить

Все сморчки безусловно съедобны, в них отсутствуют токсины, и отваривать их перед жаркой не надо.

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Главное правило: не знаешь гриб - не бери! На первый поход в весенний лес лучше напроситься в напарники к опытному грибнику.

Не стоит доверять мобильным приложениям по определению грибов по причине изменчивости одного и того же вида: ошибаются они минимум в половине случаев. И эти ошибки могут быть смертельны!

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